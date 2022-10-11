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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İngiliz sanatçı evini baştan aşağı karalayarak hayalini gerçekleştirdi

İngiltere'de yaşayan 28 yaşındaki sanatçı Sam Cox, 6 yatak odalı evini 'doodle sanatı' (karalama sanatı) ile kaplayarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi...

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  • İngiliz sanatçı evini baştan aşağı karalayarak hayalini gerçekleştirdi

    İngiltere'nin Kent şehrine bağlı Tenterden kasabasında yaşayan 28 yaşındaki sanatçı Sam Cox, 1.5 milyon dolara satın aldığı 6 yatak odalı evini baştan aşağı karaladı...

     
  • İngiliz sanatçı evini baştan aşağı karalayarak hayalini gerçekleştirdi

    Karalama sanatı ile uğraşan ve  Mr. Doodle adıyla tanınan Cox, 2019 yılında satın aldığı evini, iki ay içerisinde beyaz bir tuvala dönüştürdü. 
  • İngiliz sanatçı evini baştan aşağı karalayarak hayalini gerçekleştirdi

    Ardından 2 yıl süren çalışmayla evini çeşitli çizimlerle kapladı. 

     
  • İngiliz sanatçı evini baştan aşağı karalayarak hayalini gerçekleştirdi

    Mr. Doodle, yatak odası takımından mutfak aletlerine, perdelerden çarşaflara kadar evin her köşesini karaladı.

     
  • İngiliz sanatçı evini baştan aşağı karalayarak hayalini gerçekleştirdi

    Sanatçı, bununla da kalmayıp Tesla marka aracına da doodle sanatını uyguladı. 
  • İngiliz sanatçı evini baştan aşağı karalayarak hayalini gerçekleştirdi

    Insider'da yer alan habere göre Cox, evin dış cephesi için 401 kutu siyah sprey boya, içerisi için 286 şişe siyah çizim boyası ve 900 litre beyaz boya harcadı.
  • İngiliz sanatçı evini baştan aşağı karalayarak hayalini gerçekleştirdi

    Çılgın sanatçı, evin değişimini gözler önüne sermek için Eylül 2020-2022 arasında çekilen 1.857 fotoğrafı birleştirerek animasyon film de oluşturdu.

     
  • İngiliz sanatçı evini baştan aşağı karalayarak hayalini gerçekleştirdi

    Tüm evini ve otomobilini karalayan Cox, böylelikle hayalini gerçekleştirmiş oldu.

     
  • İngiliz sanatçı evini baştan aşağı karalayarak hayalini gerçekleştirdi

    Cox, "Çarşaf, perde ve havlu gibi birkaç eşyayı baskı teknolojisiyle karalamak zorunda kaldım, çünkü bu eşyaların yıkanabilir olduğundan emin olmak istedim. 
  • İngiliz sanatçı evini baştan aşağı karalayarak hayalini gerçekleştirdi

    Eşyaların yüzde doksan dokuzunu ellerimle karaladım ki bu benim için gerçekten önemliydi" dedi.
  • İngiliz sanatçı evini baştan aşağı karalayarak hayalini gerçekleştirdi

    Cox bu kadar fazla çizimin "baş ağrısı" vereceğini söyleyenlerin olduğunu ancak karalamalarla dolu bir odada uyanmanın kendisi için "cennet" gibi olduğunu söyledi.
  • İngiliz sanatçı evini baştan aşağı karalayarak hayalini gerçekleştirdi

    DOODLE SANATI NEDİR?

    Doodle sanatı, kalemi tuvalden kaldırmadan, genellikle karalama olarak adlandırılan rasgele ve soyut çizgilerden oluşan çizim sanatıdır.
  • İngiliz sanatçı evini baştan aşağı karalayarak hayalini gerçekleştirdi

    İşte evden kareler!

     
  • İngiliz sanatçı evini baştan aşağı karalayarak hayalini gerçekleştirdi

    *Görüntüler AP'den ve sanatçının Instagram hesabından alınmıştır. 
  • İngiliz sanatçı evini baştan aşağı karalayarak hayalini gerçekleştirdi
  • İngiliz sanatçı evini baştan aşağı karalayarak hayalini gerçekleştirdi
  • İngiliz sanatçı evini baştan aşağı karalayarak hayalini gerçekleştirdi

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