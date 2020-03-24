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İngilizler koronavirüs kısıtlamalarına rağmen tren istasyonlarını doldurdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülkede en az 3 hafta sokağa çıkma kısıtlaması getirileceğini açıklamasının ardından vatandaşların tren istasyonlarını doldurduğu görüldü. Johnson halka sesleniş mesajında, ülkenin uzun zamandır karşılaştığı en büyük tehdidin koronavirüs olduğunu söylemişti.

koronavirüs
DHA

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının getirilmesine rağmen insanların tren istasyonlarına akın ettiği görüldü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da sokağa çıkma kısıtlamaları dikkate alınmadı. Başbakan Boris Johnson'ın halka sesleniş konuşmasında sokağa çıkmada kısıtlamalara gidileceğini belirtmişti ancak metro ve tren istasyonlarında yoğunluk görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde insanların birbirlerine çok yakın şekilde seyahat ettikleri ve birçoğunun da maske takmadığı kameralara yansıdı.

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları yolcuların maske takmamalarına ve korunmamaların dikkat çekerken; bazıları da "İnsanoğlu aptallıkta sınır tanımıyor" dedi.

Ülkede 336 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken; virüs tespit edilen kişi sayısı 6 bin 733 olarak açıklandı.

BORİS JOHNSON: EN AZ 3 HAFTA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yayınladığı halka sesleniş mesajında, ülkede en az 3 hafta, sokağa çıkmada kısıtlamalara gidileceğini söyledi. İngiltere´nin uzun zamandır karşılaştığı en büyük tehdidin koronavirüs (Covid-19) olduğunu ifade eden Johnson, kısıtlamalara uymayanlara polisin müdahale etme yetkisinin olduğunu vurguladı.

 

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