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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İngiltere: 0 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        İngiltere: 0 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU

        U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri Elit Tur ikinci maçında İngiltere U19 ile golsüz berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 20:27 Güncelleme: 22.03.2025 - 20:27
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        U19 Milliler, İngiltere'yle golsüz berabere!
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        U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur ikinci maçında İngiltere ile karşı karşıya geldi.

        Maçta gol sesi çıkmadı ve U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur ikinci maçında İngiltere ile golsüz berabere kaldı.

        Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan Granit Maqedonci yönetti. Maqedonci'nin yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Klittle-Lundgren ile Gallerli hakem Ethan Goatley üstlendi.

        İlk maçta da Portekiz U19 ile 2-2 berabere kalan Ay-yıldızlılar, puanını 2'ye çıkardı. U19 Milli Futbol Takımı, grupta 3'üncü maçında 25 Mart Salı saat 22.00'de Galler U19 ile karşı karşıya gelecek.

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