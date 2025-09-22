Habertürk
        İthal otomobillere ek vergi - Otomobil Haberleri

        Otomobil ithalatına ek vergi

        Yerli üretimi korumak amacıyla AB ve STA olan ülkeler dışından ithal edilen binek otomobillere, cinsine göre yüzde 25–30 oranında veya 6.000–8.500 dolar arasında ek vergi getirildi. Düzenleme 60 gün içinde yürürlüğe girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 01:15 Güncelleme: 22.09.2025 - 01:20
        Otomobil ithalatına ek vergi
        Ticaret Bakanlığı, otomotiv ithalatına yönelik yeni ek mali yükümlülükleri içeren düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlandığını açıkladı. Düzenleme, yerli üretimi korumak, cari açığı azaltmak ve sektördeki istihdamı desteklemek amacıyla hayata geçirildi.

        Buna göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek binek otomobiller için şu oranlarda ek vergi uygulanacak:

        -Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller: %25 veya araç başına en az 6.000 ABD Doları, hangisi yüksekse

        -Plug-in hibrit otomobiller: %30 veya en az 7.000 ABD Doları, hangisi yüksekse

        -Elektrikli otomobiller: %30 veya en az 8.500 ABD Doları, hangisi yüksekse.

        Karar, Resmî Gazete’de yayımlanma tarihini izleyen 60’ıncı günde yürürlüğe girecek. Başlamış ithalat işlemleri için ise geçiş süreci tanınacak.

        Bakanlık, küresel ticaretteki gelişmeler ve artan korumacılık eğilimleri doğrultusunda, otomotiv sektöründe yerli üretimi ve ihracatı destekleyici yeni adımların devam edeceğini vurguladı.

