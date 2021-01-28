İngiltere Başbakanı Johnson Covid-19 ölümlerinin 100 bini aşması sonrası hedefte: 'Vahim hatalar yaptı'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

İngiltere Başbakanı Johnson Covid-19 ölümlerinin 100 bini aşması sonrası hedefte: 'Vahim hatalar yaptı'

Bazı bilim insanları, dünyadaki en yüksek ölüm oranlarından birine ulaşan İngiltere'de, salgın öncesi ve sırasında alınan "yanlış kararların" bu sonuca yol açtığını savundu. Ana muhalefetteki İşçi Partisi de, bilim insanlarının tavsiyelerine rağmen Başbakan Johnson'ın genel karantina kararı almakta gecikmesini, "vahim bir hata" olarak niteledi.

İngiltere Başbakanı Johnson Covid-19 ölümlerinin 100 bini aşması sonrası hedefte: 'Vahim hatalar yaptı'
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve hükümeti, ülkede koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenleirn sayısının 100 bini aşması sonrası, muhalefet ve bilim çevreleri tarafından eleştiriliyor.

Bazı bilim insanları, dünyadaki en yüksek ölüm oranlarından birine ulaşan İngiltere'de, salgın öncesi ve sırasında alınan "yanlış kararların" bu sonuca yol açtığını savundu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi de, bilim insanlarının tavsiyelerine rağmen Başbakan Johnson'ın genel karantina kararı almakta gecikmesini, "vahim bir hata" olarak niteledi.

Başbakan Johnson, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, tüm bu tablonun sorumluluğunu üstlendiğini söylemiş ancak salgına verilen yanıt konusunda dersler çıkarmak için henüz erken olduğunu da eklemişti.

En çok Covid-19 ölümü yaşanan 10 ülke. 100 bin ölüm sayısını geçen beşinci ülke İngiltere oldu. .

İngiltere, can kaybında 100 bin sınırını geçen ilk Avrupa ülkesi, dünyada da beşinci ülke oldu.

Hükümetin günlük açıkladığı verilere göre, 7 Mart 2020 ile 15 Ocak 2021 arasında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin 162.

'Gevşemek hataydı'

Edinburg Üniversitesi'nden kamu sağlığı uzmanı Prof. Dr. Linda Bauld, İngiltere'de yaşanan durumun, "Kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik yanlış kararların sonucu" olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Bauld, test ve takip sistemine odaklanılmamış olmasına ve uluslararası yolculukların yarattığı riske dikkat çekti.

Prof. Michael Marmot ise İngiltere'nin salgına "kötü yakalandığını" savunarak, sağlık alanındaki eşitsizliklerin derinleşmesine ve kamu sektörüne yatırımların azalmasına işaret etti.

Boris Johnson'ın "elden gelen her şeyi yaptığı" yönündeki savunmasına İşçi Partisi'nden de tepki var.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, 100 bin kişinin Covid-19 nedeniyle ölmesini "ulusal bir trajedi" olarak tanımlayarak, bu sonucun "Johnson'ın sayısız vahim hatasının neticesinde" geldiğini belirtti.

Starmer, "Mart'ta karantina uygulamakta geç kaldık, sağlıkçılara kişisel koruyucu ekipman vermekte geç kaldık, bakımevlerinde kalanları korumakta geç kaldık. Bu sadece bir 'kötü şans' değildi" yorumunu yaptı.

İşçi Partisi'nin sağlık sözcüsü Jonathan Ashworth da, Johnson'ın bu düşüncesine katılmadığını söyledi ve sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik bilimsel çevrelerden gelen tavsiyelere rağmen Başbakan'ın bunu reddetmesini hatırlattı.

Hükümetin yalnızca Mart'ta değil Eylül ve Aralık aylarında da kısıtlama önlemlerini geç aldığını söyleyen Ashworth, temas izleme sisteminin başarısız olduğunu ve ülke sınırlarında etkili sağlık kontrollerinin uygulanmadığını savundu.

https://www.youtube.com/watch?v=8pmwtCVgAt0

Johnson, kendisinin ve hükümetinin bu duruma ilişkin tüm sorumluluğu aldığını söylemiş ancak "37 bin kişinin hastanelerde yattığını" hatırlatarak salgın koşullarının "orta yerinde" bir muhasebenin yapılmasının zamanı olmadığını savunmuştu.

Hükümetin virüsü kontrol altına almaya ve dünyanın en hızlı aşı programlarından birine devam etmeye odaklanması gerektiğini de eklemişti.

'50 bin kişi daha ölebilir' uyarısı

Sağlık alanında hükümete danışmanlık yapan bilim insanları, İngiltere'nin 50 bin ölüm daha yaşayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

BBC'de yayımlanan Newsnight programına konuşan, hükümetin bilimsel danışma grubu (SAGE) üyesi Prof. Dr. Calum Semple, "40-50 bin aralığında yeni ölümle karşı karşıya kalmamız beni şaşırtmaz" yorumunu yaptı.

Prof. Dr. Calum Semple, İngiltere'nin daha bulaşıcı olduğu belirlenen yeni koronavirüs varyantı nedeniyle "şansızlık" da yaşadığını, ancak yıllardan beri süren yapısal sorunların da etkili olduğunu belirtti.

Semple, bunlar arasında, Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) yatırım yapılmamasını ve kamu sağlığı otoritesinin aşındırılmasını gösterdi.

- Getty Images
İngiltere'de aşılamanın hızlı ilerlemesinin, Johnson'ı eleştiriler karşısında rahatlattığı yorumu yapılıyor.

Dini liderlerden çağrı

Öte yandan Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, "inancı olan veya olmayan herkesi" salgınla ilgili olarak 1 Şubat'ta e yapılacak ulusal dua törenine katılmaya davet etti.

Başpiskoposluğun açıklamasında, ölümlerin yalnızca birer istatistik olmadığı, "Ölen her kişinin sevdiğimiz ve bizi seven insanlar olduğu" belirtildi.

Dini liderlerin çağrısına ülkedeki Müslüman cemaatin liderleri de destek verdi.

Ulusal Cami ve İmam Danışma Kurulu Başkanı Qari Asim, ülkedeki Müslüman ve daha geniş kategorideki siyah, Asyalı ya da azınlık toplulukların salgından daha çok etkilendiğini, birçoklarının Covid kısıtlamalarından dolayı dini gerekliliklerini yerine getiremediğini söyledi.

Gazetelerin de gündeminde

Guardian gazetesi Johnson'ın konuşmasında can kaybının neden bu kadar yüksek olduğuna ilişkin nedenlerden bahsetmekten kaçındığını yazdı.

Guardian, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının yüksek olmasına ilişkin gerekçeleri de şöyle sıraladı: Halk sağlığının genel olarak çok iyi olmaması, bakımevlerinde malzeme eksikliği, hükümetin sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tutarsız ve geç aldığı kararlar, virüsün yeni türünün ortaya çıkması, test ve takip sisteminin yeterince iyi işlememesi.

https://www.youtube.com/watch?v=yaND-IM0zUg

Gazetenin yazarı John Crace, "Aylarca suçlamalardan kaçınmaya çalışan başbakan için saklanacak yer kalmadı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Daily Telegraph gazetesi de Johnson'ın sözlerini ana sayfa manşetine taşıdı. Gazetenin "İngiltere için üzücü bir dönüm noktası" başlıklı başyazısının bir kısmı şöyle:

"Boris Johnson'ın can kaybının 100 bini geçtiği duyurusu, hükümetin pandemi yönetiminde dibe vurduğu an oldu. Ülkenin dünya genelinde salgının en kötüsünü yaşadığı gerçeğinden kaçış yok."

Financial Times gazetesi de ilgili haberinde, pandemi yönetimindeki eksikliklere rağmen Johnson'ın başbakanlık koltuğundan ayrılmasının yüksek bir ihtimal olmadığını şu satırlarla aktarıyor:

"Johnson'a yönelik destek geçen yıl düşmüş olsa da, muhalifleri bile Covid-19 yönetimiyle ilgili yapılan hataların başbakanlığına mal olacağını düşünmüyor. Muhafazakar Parti'nin önde gelen bir milletvekili, başbakanın şimdi bir 'kaçış hikayesi' olduğunu ve aşı programının başarılı olmaya devam etmesi durumunda halkın önceki hatalarını affedebileceğini söyledi."

İngiltere'de şu ana kadar yaklaşık 7 milyon kişiye Covid-19 aşısı yapıldı. Bu sayı, nüfusun yüzde 10'undan fazlasına tekabül ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi BAE ve Suudi Arabistan'la yapılan silah satış anlaşmalarını geçici olarak durdurdu
BBCABD Başkanı Joe Biden yönetimi BAE ve Suudi ...
Elon Musk ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğini ele aldık' dedi
BBCElon Musk ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Uzay ...
Avrupa'da yüz yıllarca kullanılıp unutulan sayı sistemi
BBCAvrupa'da yüz yıllarca kullanılıp unutulan sayı ...
BM: 2013'te 200'den fazla göçmenin Akdeniz'de ölmesinin sorumlusu İtalya
BBCBM: 2013'te 200'den fazla göçmenin Akdeniz'de ...
Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler polisle çatıştı: 1 ölü, 200 gözaltı, 300'den fazla yaralı
BBCHindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden ...
Covid aşısı: ABD'de aşıları soğuk hava deposundan çıkaran eczacı 20 yıla kadar cezasına çarptırılabilir
BBCCovid aşısı: ABD'de aşıları soğuk hava deposundan ...
Covid aşısı: Milyonlarca kişiye yapılan koronavirüs aşılarıyla ilgili hangi sorulara hala yanıt aranıyor?
BBCCovid aşısı: Milyonlarca kişiye yapılan koronavirüs ...
BM anketi: 50 ülkede nüfusun üçte ikisi iklim değişikliğini acil sorun olarak görüyor
BBCBM anketi: 50 ülkede nüfusun üçte ikisi iklim ...
Times: İngiltere 30 ülkeden gelenleri 10 gün otellerde karantinaya alacak
BBCTimes: İngiltere 30 ülkeden gelenleri 10 gün ...
Portekiz'de özel okullarda uzaktan eğitim yasaklandı: 'Fırsat eşitsizliği yaratıyor'
BBCPortekiz'de özel okullarda uzaktan eğitim yasaklandı: ...