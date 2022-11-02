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İngiltere Başbakanı Sunak, geri adım attı 0:00 / 0:00

AA

Sunak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, iklim değişikliği konusunda önlem alınmadan uzun vadeli refahın olmayacağını belirterek, yenilenebilir kaynaklara yatırım yapmadan da enerji güvenliğinin olmayacağını kaydetti.

Başbakan Sunak, "Bu nedenle (geçen yıl COP26’nın düzenlendiği) Glasgow'un güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme mirasını yerine getirmek için önümüzdeki hafta COP27P'ye katılacağım." ifadesini kullandı.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, geçen hafta yaptığı açıklamada, Sunak'ın, sonbahar bütçesi dahil diğer ülke içi mevzulara ilişkin acil yükümlülükler nedeniyle Mısır'a gitmeyeceğini açıklamıştı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge İklim Bakanı Ed Miliband da Sunak'ın toplantıya katılmama kararını eleştirerek, kararı "korkunç" olarak nitelemişti.

Bu tür zirvelerin önemli olduğunu söyleyen Miliband, "Dünya olarak karşı karşıya olduğumuz en büyük sorun için harekete geçme mekanizmalarını zorluyorlar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çevreci örgüt Greenpeace İngiltere yetkililerinden Rebecca Newsom da söz konusu kararın, "Sunak'ın iklim değişikliğini yeterince ciddiye almadığını" gösterdiği yorumunu yapmıştı.

İngiltere, geçen yıl dünya liderlerini iklim değişikliğiyle mücadele için her yıl bir araya getiren COP'un 26'ncısına ev sahipliği yapmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.