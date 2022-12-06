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İngiltere Ulusal Çiftçiler Birliği (NFU) ülkenin tedarik sorunları nedeniyle gıda krizine sürüklendiği uyarısında bulundu ve hükümete duruma müdahale etme çağrısı yaptı.

Başta domates olmak üzere birçok üründe rekoltelerin 1985'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini vurgulayan birlik, tedarik sorunlarının diğer ürünlere de erişimi güçleştireceğini söyledi.

İngiltere'de bazı zincir süpermarketler, çiftçilerin yükselen maliyetler nedeniyle üretimi durdurmasına bağlı olarak yumurta satışlarına kota uygulaması getirdi. Durum, son kuş gribi salgınıyla daha da kötüleşti.

NFU'ya göre çiftçiler artan yakıt, gübre ve yem maliyetlerinin baskısı altında.

Ancak hükümet yetkilileri, İngiltere'nin "son derece dayanıklı bir gıda tedarik zincirine" sahip olduğunu söylüyor.

NFU ise daha faza ürünün bu krizden etkilenebileceği uyarısını yapıyor.

Bu ürünlerden biri de süt. NFU süt fiyatlarının üretim maliyetinin altına düşeceğini öngördüğünü ve çiftçilerin yetiştirdikleri inek sayısını azaltmayı düşündüklerini açıkladı.

Buna göre çiftçiler için gübre fiyatları 2019'dan bu yana üç kattan fazla artarken, yem ve mazot maliyetleri yüzde 75 yükseldi.

Aynı dönemde toptan gaz fiyatları altı kattan fazla arttı ve Avrupa'dan gıda ürünleri ithal eden işletmeler, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) nedeniyle fazladan bürokrasi ve kontrollerle karşı karşıya kaldı.

NFU Başkanı Minette Batters, İngiltere'nin onlarca yıldır dünyanın en yüksek hayvan refahı, çevre ve gıda güvenliği standartlarına sahip ülkelerden biri olarak yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı gıdayı tüketicilerine sunduğunu söylüyor. Ancak Batters'a göre bu durum değişebilir.

Batters, "Meyve ve sebze arzının geleceği tehlikede; ülkenin daha derin bir gıda arzı krizine doğru uyurgezer adımlarla sürüklenmesinden korkuyorum" dedi.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu Gıda ve Sürdürülebilirlik Direktörü Andrew Opie, perakendecilerin tedarik zincirlerindeki baskıları yönetmeye alışkın olduklarını söyledi.

Opie, "Süpermarketler, gıdalarının büyük çoğunluğunu Birleşik Krallık'tan tedarik ediyor ve etmeye devam edecek. Ek maliyetlerle karşı karşıya kalmalarına rağmen çiftçilere sürdürülebilir bir fiyat ödemeleri gerektiğini biliyorlar" dedi.

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Ukrayna'daki savaş ve koronavirüs pandemisi geçen yıl gıda, enerji ve yakıt fiyatlarını yükselterek hem tüketicileri hem de işletmeleri olumsuz etkiledi.

En son resmi rakamlara göre İngiltere'deki market fiyatlarında son 45 yılın en hızlı artışı yaşanıyor. Süt, peynir ve yumurta gibi temel gıda maddelerinin fiyatları artmaya devam ediyor.

NFU, hükümetin Covid-19 pandemisinden bu yana işini bırakmak zorunda kalan çiftçilere daha fazla destek olması gerektiğini söyledi.

NFU'ya göre İngiltere'de tarımda kayıtlı işletme sayısı 2019'a göre 7 bin azaldı.

Birlik, hükümetin denizaşırı mevsimlik işçilere uygulanan üst sınırı kaldırmasını ve yerel gıda üretim seviyelerini izleme ve raporlama yükümlülüğünü içeren yeni bir "gıda güvenliği" hedefi belirlemesini talep ediyor.

İngiltere Gıda ve Tarım Bakanlığı'ndan bir sözcü ise hükümetin çiftçilerle düzenli olarak temas halinde olduğunu bakanın 6 Aralık'ta yumurta endüstrisindeki işletmelerle görüşeceğini belirtti.