İngiltere'de başbakanlık yarışı: Rishi Sunak favori aday

42 yaşındaki Sunak, İngiltere'de iki aydan kısa süre içinde göreve gelen üçüncü başbakan olabilir. Sunak, pazar günü yaptığı açıklamada "Birleşik Krallık harika bir ülke, ancak derin bir ekonomik kriz içinde" dedi.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti'yi artık birleştiremeyeceğini söyleyerek yarıştan çekildiğini duyurdu, bu Sunak'ın yarışı kazanma ihtimalini artıran bir hamle olarak yorumlandı.

Sunak'ın ilk olarak rakibi Penny Mordaunt'u yenmesi gerekiyor. Son yapılan seçimde üçüncü olan Mordaunt'un bu sefer oy oranını artırıp artıramayacağı merak ediliyor. Mordaunt, Truss'ın hükümetinde Avam Kamarası Başkanlığı yaptı.

RISHI SUNAK KİMDİR?

İngiltere'nin Southhampton bölgesinde Hintli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Rishi Sunak, eczacı bir annenin ve pratisyen hekim bir babanın oğlu. Başbakan olarak seçilirse İngiltere'nin ilk Hindistan kökenli başbakanı olacak.

Oxford ve Stanford mezunu olan Sunak, Infosys'in kurucu ortağı ve Hindistan'ın en zenginlerinden Narayana Murthy'nin kızı Akshata Murty ile evlidir. 2009 yılında evlenen çiftin Anoushka ve Krishna adında iki kızı var.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.