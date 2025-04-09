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        Haberler Sağlık İngiltere'de beyin kanaması geçiren bir kişi, kafatası parçasını midesinde taşıdı | Sağlık Haberleri

        İngiltere'de beyin kanaması geçiren bir kişi, kafatası parçasını midesinde taşıdı

        İngiltere'de yaşayan 16 yaşındaki Ellie Morris-Davies 'nadir' görülen beyin kanaması sonrası kafatasının bir kısmını midesinde taşıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:24 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:24
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        Beyin kanaması geçirdi! Kafatası parçasını midesinde taşıdı
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        İngiltere'nin Liverpool şehrinde geçen yıl nadir görülen ‘kavernom’ teşhisi konulan Ellie Morris-Davies, 13 haftada 9 kez beyin ameliyatı geçirdi.

        Tedavi süreci sırasında doktorlar, enfeksiyon riskini azaltmak ve iyileşme sürecini kolaylaştırmak amacıyla kafatasının bir bölümünü geçici olarak karın boşluğuna yerleştirdi.

        Doktorlar bu tıbbi müdahalenin, genç kızın yaşamını kurtaran önemli bir adım olduğunu ifade etti.

        Ellie, geçirdiği operasyonların ardından yürümeyi, konuşmayı ve yutmayı yeniden öğrendi.

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