        Haberler Dünya İngiltere'de güvenlik toplantısı | Dış Haberler

        İngiltere'de güvenlik toplantısı

        Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, ABD, Ukrayna ve Avrupa'dan ulusal güvenlik danışmanlarının katıldığı güvenlik toplantısı, İngiltere'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 22:17 Güncelleme: 09.08.2025 - 22:17
        İngiltere'de güvenlik toplantısı
        İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, ABD, Ukrayna ve Avrupa'dan ulusal güvenlik danışmanlarının katıldığı güvenlik toplantısına ev sahipliği yaptı.

        İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve Avrupalı ulusal güvenlik danışmanlarıyla, bakanlığın resmi konutu olan Chevening House'ta toplantı düzenlediğini bildirdi.

        Bakan Lammy, toplantının Ukrayna'da barış için atılacak sonraki adımları görüşmek üzere yapıldığını aktardı.

        Lammy, "Adil ve kalıcı barış için çalışmaya devam ederken İngiltere'nin Ukrayna'ya olan desteği sarsılmaz şekilde devam etmektedir." ifadesini kullandı.

        Söz konusu toplantı, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacakları Ukrayna konulu görüşme öncesi düzenlendi.

