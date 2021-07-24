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İngiltere'de havalimanları pandeminin başından beri en yoğun günlerini yaşıyor

İngiltere'de havayolu şirketleri ve havalimanları, okulların kapanması ve milyonlarca insan için yaz tatilinin başlamasının ardından pandeminin başından beri en yoğun hafta sonunu yaşıyor.

İngiltere'de havalimanları pandeminin başından beri en yoğun günlerini yaşıyor
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

İngiltere'de havayolu şirketleri ve havalimanları, okulların kapanması ve milyonlarca insan için yaz tatillerinin başlamasının ardından, pandeminin başından beri en yoğun hafta sonunu yaşıyor.

Başkent Londra'daki Heathrow Havalimanı hafta sonu için günlük 60 bin yolcu beklerken; Gatwick Havalimanı ise bir günde 250 uçuşun yapılmasını beklediğini söyledi. Gatwick'teki günlük uçuş sayısı bir dönem 15'e kadar düşmüştü.

Ancak bu sayılar hala pandemi öncesi seviyelerin çok altında.

İngiltere'den seyahat edenler için İspanya ilk sırada yer alırken, Yunanistan ardından takip ediyor.

Easyjet, TUI ve Jet2 gibi havayolu şirketleriyle beraber pek çok büyük havalimanı da pandeminin başından beri ilk kez bu hafta sonu yolcu sayılarının zirve yapacağını söyledi.

- BBC
Gatwick Havaalanı günlük 250 uçuşa geri döndü. Ancak bu sayı pandemi öncesindeki 950 uçuşun hala çok gerisinde.

İngiltere'de iki doz aşı olmuş olan kişilerin sarı listede yer alan ülkelere seyahat etmesi durumunda dönüşlerinde ev karantinası zorunluluğu bulunmuyor. Havayolu şirketleri, bu durumun insanları sarı listede yer alan ülkelere seyahat etmeye teşvik ettiği görüşünde.

Manchester Havaalanı da bu durumun "iyileşmeye yönelik cesaret verici ama belirsiz bir adım" olduğunu söyledi. Hükümetin uluslararası seyahate yönelik yaklaşımını "kaotik ve öngörülemez" olarak eleştiren havalimanı yönetimi, bunun güveni zedelediğini belirtti.

Havayolu şirketi Easyjet, aşı programında elde edilen başarının ulaşım sektörüne bir ivme kazandırdığını aktardı.

- BBC

Cuma günü Gatwick Havalimanı'ndaki bazı yolcular ise salgının başlamasından bu yana ilk kez seyahat ettiklerini söyledi.

Pek çok yolcu deniz tatili için yola çıktığı gibi bazıları aylar sonra ilk kez ailelerini ziyaret ediyordu.

İki doz aşı olduklarını ve bu yüzden de seyahat etmekten dolayı endişe duymadıklarını dile getiren Zack ve Olga isimli bir çift, aylarca süren karantinanın ardından İbiza'ya gitmelerinin "inanılmaz" olduğunu söyledi: "Sadece bir havaalanına gitmek bile heyecan verici, biliyor musun?"

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