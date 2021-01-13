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İngiltere'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1564 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 1564 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1564 kişi hayatını kaybetti
AA

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatteki 47 bin 525 yeni tespitle Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 211 bin 576'ya yükseldi.

Son 24 saatte 1564 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 84 bin 767'ye çıktı.

Bir günde 584 bin 760 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 58 milyon 891 bin 289 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 36 bin 489 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 496'sı yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, İngiltere Başbakanı Boris Johnson halktan sokağa çıkmamalarını istemişti.

Johnson, Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu bildirmişti.

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