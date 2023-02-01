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İngiltere'de son 10 yılın en büyük grevi: Öğretmenler, demir yolu işçileri ve memurlar iş bıraktı

İngiltere bugün son 10 yılın en büyük greviyle karşı karşıya. Ülkede öğretmenler, devlet memurları, demiryolu ve otobüs görevlileri ve üniversitesi çalışanları ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için iş bıraktı

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HABERTURK.COM / AA
  • İngiltere'de son 10 yılın en büyük grevi: Öğretmenler, demir yolu işçileri ve memurlar iş bıraktı

    İngiltere'de öğretmenler, demir yolu işçileri ve memurların ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle kitlesel greve gitmesi, kamu hizmetlerinde aksamalara neden oluyor.
  • İngiltere'de son 10 yılın en büyük grevi: Öğretmenler, demir yolu işçileri ve memurlar iş bıraktı

    Grev nedeniyle iptal edilen bazı tren seferleri yüzünden Londradaki Euston Tren İstasyonuna gelen yolcular, bekleme salonunda oturmak zorunda kaldı.
  • İngiltere'de son 10 yılın en büyük grevi: Öğretmenler, demir yolu işçileri ve memurlar iş bıraktı

    İngiltere'nin başkenti Londra'da grev sonucunda raylı sistem ulaşım servislerinin bir kısmı askıya alınırken bir kısmı aralıklı olarak hizmet veriyor. 
  • İngiltere'de son 10 yılın en büyük grevi: Öğretmenler, demir yolu işçileri ve memurlar iş bıraktı

    Demiryolu çalışanlarının ücret, iş güvenliği ve çalışma koşulları sebebiyle katıldığı grev, ülke genelinde büyük ulaşım sıkıntılarına neden olmaya devam ediyor.
  • İngiltere'de son 10 yılın en büyük grevi: Öğretmenler, demir yolu işçileri ve memurlar iş bıraktı

    Bunun, son 10 yılın en büyük grevi olduğu ifade edildi.
  • İngiltere'de son 10 yılın en büyük grevi: Öğretmenler, demir yolu işçileri ve memurlar iş bıraktı

    Geçen ay başında öğretmenler, tren makinistleri ve hemşireler, şubat ve martta düzenlenecek yeni grevlerin duyurusunu yapmıştı.
  • İngiltere'de son 10 yılın en büyük grevi: Öğretmenler, demir yolu işçileri ve memurlar iş bıraktı
  • İngiltere'de son 10 yılın en büyük grevi: Öğretmenler, demir yolu işçileri ve memurlar iş bıraktı
  • İngiltere'de son 10 yılın en büyük grevi: Öğretmenler, demir yolu işçileri ve memurlar iş bıraktı
  • İngiltere'de son 10 yılın en büyük grevi: Öğretmenler, demir yolu işçileri ve memurlar iş bıraktı
  • İngiltere'de son 10 yılın en büyük grevi: Öğretmenler, demir yolu işçileri ve memurlar iş bıraktı

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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