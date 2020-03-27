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İngiltere'deki otomotiv üretimi salgın nedeniyle yüzde 15 azalacak

Koronavirüs ile mücadele kapsamında otomotiv üretiminin durma noktasına geldiği ülkelerdne biri olan İngiltere'de, sektörün yıl sonuna kadarki kaybının yüzde 15 olması bekleniyor. Birleşik Krallık Motor Üreticileri ve Tüccarlerı Derneği'nden (SMMT) yapılan açıklamaya göre, fabrikaların kapalı kalma süresinin bir ayı bulması durumunda bu oran daha da artacak

İngiltere otomotiv üretimi
HABERTURK.COM

Avrupa'da otomotiv üretimine ara veren koronavirüs salgını, sektörün yıl sonu tahminlerini de gözden geçirmesine neden oluyor.

Birleşik Krallık Motor Üreticileri ve Tüccarlerı Derneği'nden (SMMT) yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle İngiliz otomotiv sanayisinin 2020 yılı toplam üretimi yüzde 15 kadar daha az gerçekleşecek.

Yapılan açıklamada, fabrikaların kapalı kalma süresinin bir ayı bulması durumunda bu oranın daha da artabileceği belirtildi.

Brexit yüzünden daha önce yara alan ülkenin otomotiv endüstrisinde, bu yıl sonuna kadar 1 milyon araç üretilmesi bekleniyor, yıl başındaki beklentinin ise 1.27 milyon adet olduğu kaydediliyor.

 

Ülkenin otomotiv üreticileri son günlerde solunum cihazı ve maske gibi medikal ürünleri üreterek salgın ile mücadeleye destek olmaya çalışıyor.

Ülkede Land Rover Jaguar, Nissan, Toyota, Rolls Royce, Bentley, Vauxhall, Mc Laren, Honda, Mini ve Aston Martin gibi markaların fabrikaları bulunuyor.

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