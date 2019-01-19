İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in kaza yaptığı otoyolda hız sınırı düşürülüyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in dün Norfolk bölgesinde trafik kazası geçirdiği A149 otoyolunda hız sınırı düşürülüyor.

Norfolk Belediyesi Ulaştırma Komisyonu bugünkü toplantısında, saatte 60 mil (yaklaşık 96 kilometre) olan hız sınırının 50 mile (yaklaşık 80 kilometreye) düşürülmesi ve A149'a radarların yerleştirilmesi kararı aldı.

Yeni kararlar, Belediye Meclisi'nin de onayı sonrası yürürlüğe girecek.

Norfolk yerel yönetimi yetkilileri, bu otoyolda 3-4 yıldır çok sayıda kaza yaşandığını açıkladı.

Yetkililer, Norfolk Belediyesi Ulaştırma Komisyonu'nun bugünkü toplantısının çok önceden kararlaştırıldığını ve hız sınırının düşürüşmesi kararının her halükarda alınmasının düşünüldüğünü söylüyor.

Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip Noel'den bu yana Norfolk'taki malikanelerinde kalıyor.

97 yaşındaki Edinburgh Dükü Prens Philip kazadan yara almadan kurtuldu.

Çarpışmada diğer araçtaki 9 aylık bebek de yara almadan kurtulurken, 28 yaşındaki sürücü hafif yaralandı.

45 yaşındaki kadın bir yolcunun ise bileği kırıldı.

Yetkililer yolda pek çok kör noktanın olduğunu ve otoyolun modern standartlara göre inşa edilmediğini belirtiyor.

Kazaya tanık olanlar, Prens Philip'in "sarsılmış" göründüğünü ancak araçtan çıktıktan sonra diğer araçtaki yolcuların sağlığını sorduğunu söylüyor.

Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip, Noel'den bu yana bölgedeki malikânelerinde kalıyor.

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