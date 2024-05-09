İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre Banka, politika faizini piyasa beklentilerine paralel bir şekilde yüzde 5.25'te sabit tuttu.

BoE'den yapılan açıklamaya göre karar 7-2 oy çokluğuyla alındı. 2 Komite üyesi faizi 25 baz puan indirerek yüzde 5'e çekilmesi yönünde görüş bildirdi.

Piyasa beklentisi faizin sabit tutulması kararının 8'e 1 oyla alınmasını yönündeydi. 2 üyenin indirimden yana oy kullanması BoE'nin faiz indirime bir adım daha yaklaştığı şeklinde yorumlandı.

Karar metninde "Komite, gelecek veri açıklamalarını ve bunların enflasyonun sürekliliğine yönelik risklerin azaldığı yönündeki değerlendirmeyi nasıl desteklediğini dikkate alacaktır. Bu temelde Komite, Banka Faizinin mevcut seviyesinde ne kadar süreyle tutulması gerektiğini gözden geçirmeye devam edecektir" ifadeleri yer aldı.