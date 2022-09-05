İngiltere'nin yeni başbakanı bugün belli olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İngiltere'nin yeni başbakanı bugün belli olacak

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da istifa etmesinin ardından bugün yeni başbakan belli olacak. Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki Muhafazakar Parti liderliği yarışının sonuçları bugün açıklanacak.

İngiltere'nin yeni başbakanı bugün belli olacak
İngiltere'nin yeni başbakanı bugün belli olacak
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İngiltere'de Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki Muhafazakar Parti liderliği yarışı bitti. Oylama sonucu bugün açıklanacak ve Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi "10 Numara"da göreve başlayacak.

BAŞBAKAN NASIL SEÇİLİYOR?

BBC'de yer alan habere göre, Muhafazakar Parti üyeleri yeni liderlerini seçince, bu partinin Avam Kamarası’nda çoğunluğu bulunması nedeniyle partinin lideri de otomatik olarak başbakan olacak.

Başbakanlığa aday olanlar önce Muhafazakar Parti milletvekillerinin oylarıyla elenmiş ve en sona kalan iki aday da parti üyelerinin oylarına sunulmuştu.

Bu iki kişi, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak.

OYLAMA NASIL İŞLİYOR?

Liz Truss
Liz Truss

Partiye 3 Temmuz 2022 ve öncesinde katılmış olanlar 2 Eylül’e kadar internet üzerinden veya posta yoluyla oy kullandı.

Partinin kaç üyesi olduğu ise bilinmiyor. Zira İngiltere’de partiler üye sayılarını açıklamak zorunda değil.

2019’daki liderlik seçiminde 160 bin kişi oy kullanmıştı.

Muhafazakar Parti, üye sayılarının o günden bu yana arttığını söylüyor.

GENEL SEÇİM OLACAK MI?

Rishi Sunak
Rishi Sunak

Hayır.

Bir Başbakan istifa açıklaması yaptığında bu otomatik olarak bir genel seçim anlamına gelmiyor.

İngiltere'de bir genel seçim, en geç Ocak 2025 tarihine kadar yapılmalı. Ama yeni başbakan bu tarihten önce seçim kararı alma yoluna gidebilir.

JOHNSON İSTİFA ETMİŞTİ

İngiltere'de temmuz ayında Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifasıyla birlikte yönetime duyulan 'güvensizlik' nedeniyle başlayan istifalar ülkede deprem etkisi yaratmıştı. Ülkede son olarak Eğitim Bakanı görevine getirilen Michelle Donelan ise göreve getirilmesinden 36 saat sonra istifa etmişti. 7 Temmuz günü kameraların karşısına çıkan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson istifa ettiğini ancak yeni biri gelene kadar görevinde olacağını açıklamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kanada'da bıçaklı saldırı dehşeti: 10 ölü, 15 yaralı
DÜNYA Kanada'da bıçaklı saldırı dehşeti: 10 ölü, 15 yaralı
Şili halkı, yeni anayasanın yürürlüğe girmesine "hayır" dedi
DÜNYA Şili halkı, yeni anayasaya "hayır" dedi
Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem
DÜNYA Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem
ABD'nin iki ayrı eyaletindeki silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA ABD'de iki ayrı silahlı saldırı: 4 ölü
Almanya'da küçük uçak düştü: 2 ölü
DÜNYA Almanya'da küçük uçak düştü: 2 ölü
Rusya: Ukrayna'ya ait 287 uçak, 151 helikopter, 4 bin 804 tank ve zırhlı yok ettik
DÜNYA Rusya: Ukrayna'ya ait 5 bine yakın tank ve zırhlı yok ...
Almanya'da Harz Dağları'nda çıkan orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
DÜNYA Almanya'da acil durum kararı alındı
Son dakika: "Yunanistan sene başından beri 123 ihlal ve taciz gerçekleştirdi"
DÜNYA "Yunanistan sene başından beri 123 ihlal ve taciz ...
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması
DÜNYA Yunanistan'dan Türkiye açıklaması
MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
DÜNYA 12 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.