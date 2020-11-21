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Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Prof Dr. Özlem Türeci ile Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech biyoteknoloji şirketinin geliştirdiği aşı merakla bekleniyor.

Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngitere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock, Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ortak çalışması olan coronavirüs aşısının ülkeye ocak ayı sonuna kadar kademeli olarak ulaşacağını açıkladı.

Bakan Hancock, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından ülke çapında 'aşı merkezleri' kurulacağını belirterek aşının eksi 70 derecede depolanacağını söyledi.

Hancock tarafından belirtilen aşı sıcaklığı eksi 70 derece, Güney Kutbu'nda bulunan Antartika'daki havadan daha soğuk bir ortam sıcaklığı olarak biliniyor.

Bakan Hancock, ocak ayı sonuna kadar yapacakları coronavirüs aşı dağıtımını üç koldan yapacaklarını ifade etti. Buna göre aşı dağıtımı; halktan oluşacak topluluk ekipleri, aşı istasyonları ve hastanelerde kurulacak aşı merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.