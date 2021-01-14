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İngiltere’de yaklaşık 4,5 milyon hasta tedavi olmayı bekliyor

İngiltere'de 4 milyon 460 bin kişinin hastanelerde tedavi sırası beklediği ve bu sayının 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

İngiltere’de yaklaşık 4,5 milyon hasta tedavi olmayı bekliyor
AA

Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Kasım 2019 - Kasım 2020'de tedavi için hastanelerde bekleyenlerin sayılarına ilişkin bir rapor yayımladı.

Buna göre, hastanelerde tedavi sırası bekleyenlerin sayısı 4 milyon 460 bine ulaşırken, bu kayıtların tutulmaya başlandığı 2007'den bu yana görülen en yüksek "bekleyen hasta" sayısı oldu.

Ülkede, 52 haftadan fazla süredir tedavi olmayı bekleyenlerin sayısı ise 192 bin 169'a yükselerek, 2008'den bu yana en üst seviyeye ulaştı.

İngiltere'de, acil servislere kabulü yapılanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 32 azalarak 1 milyon 500 bin olurken, bu düşüşün insanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gösterdiği tepkiden kaynaklandığı belirtildi.

NHS'nin verilerine göre, her 5 büyük hastaneden birinin yoğun bakım servisinde yetişkinler için boş yatak bulunmuyor.

- Ülkede, hastanelerde ve yoğun bakım servisleri daha fazla risk altında

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Ülkede dün, Kovid-19 nedeniyle 1564 kişi hayatını kaybetmiş, 47 bin 525 yeni vaka tespit edilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerin ve yoğun bakım servislerinin her zamankinden daha fazla risk altında olduğunu bildirmişti.

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