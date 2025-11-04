İnme geçiren genç mühendis, azmiyle yeniden ayağa kalktı

Hafta sonu evde kahvaltı hazırladığı sırada elinde başlayan uyuşmanın kısa sürede sol tarafına yayıldığını fark eden Gülfem Ercan hemen ailesiyle birlikte acil servise başvurdu. Yapılan tetkiklerde beynindeki küçük bir damarda pıhtı oluştuğu ve bunun inmeye yol açtığı belirlenen Ercan, uzun bir tedavinin ardından yeniden mesleğine dönebilmenin heyecanını yaşıyor.

Yaşadıklarını anlatan Ercan, "Elimde sıradan bir uyuşma olduğunu sandım biraz ovdum geçmedi daha sonra sol tarafımın hepsine yayıldı, acile başvurduk. Oradan da beni nöroloji polikliniğine sevk ettiler. 10 gün orada yattım daha sonra da fizik tedavi hastanesine getirildim" dedi.

Ercan, yaşadıklarına inanmakta güçlük çektiğini ifade ederek, "Hiç beklemiyordum, inme vakaları, felçliler, yüksek yaş aralığı olan insanlarda oluyor. Ben bu yaşımda aklıma bile getirmedim. Böyle bir şey olabileceğini düşünmedim. Doktorlar gelip söylediklerinde çok şaşırdım ve bir süre o şoku atlatamadım. Süreci de tam olarak bilmiyordum. Hareketlerimi tekrar kazanmamda fizik tedavi işe yaradı" diye konuştu.

Ailesinde de daha önce böyle bir durumun yaşanmadığını aktaran Ercan, "İnme geçiren ve ilk kez böyle bir durumla karşılaşan ben oldum. Sadece tiroid rahatsızlığım var. İnmeden bir hafta önce başım çok ağrıdı. O dönem salgın vardı. Böyle birşey olabileceğini düşünmedim. Baş ağrım da başka sebeplerdenmiş. İşe geri döneceğim için çok heyecanlıyım, fabrikada çalışıyorum işimi de çok özledim" ifadelerını kullandı. "İNME HASTALARI REHABİLİTASYONA ERKEN BAŞLARLARSA DAHA ÇABUK TOPARLIYORLAR" Tedavi süreci hakkında bilgi veren Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Burcu Yanık, inmenin genellikle orta ve ileri yaşta görülen bir hastalık olduğunu belirterek, "Bizim hastamız ise 22 yaşında. Genç hastalar da inme tanısı ile kliniğe gelmeye başladılar. Genellikle bize gelmeden önce nöroloji kliniği hastaları bir araştırıyor" dedi. Yanık, fizik tedavi sürecinde öncelikle hastanın eklemlerini açık tutabilmek ve kuvvet kaybı olan eklemleri güçlendirmek için egzersiz yaptırdıklarını, kuvvetli olan tarafını daha da güçlendirmek için kas kuvvetlendirme programına aldıklarını söyledi.

Yürüme, merdiven inip çıkma, denge eğitimi gibi çoklu bir fizik tedavi programı uygulandığını anlatan Yanık, şunları söyledi: "Gülfem'i havuz tedavisine de aldık. Eklemlerdeki esnekliğini artırdık, kaslarını güçlendirdik. Duyusal sıkıntısını havuz tedavisiyle çözdük. Çift görmesi olduğunu söylüyordu. Görme rehabilitasyon ünitemizde de tedaviler aldı. Görmesi düzeldi. Gülfem bir endüstri mühendisi çok güzel yürüyebilir, dengesi düzelmiş, kas kuvveti düzelmiş, kendi bakım aktivitelerini tamamen kendi yapabilir şekilde gönderiyoruz. Yatan hasta tedavilerimizde her saat çeşitli ünitelere tedaviye gidiyorlar. Gün içinde programları da yoğun oluyor. Yaklaşık 30 seans kadar tedavi aldı." Prof. Dr. Yanık, erken tedavinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti: "İnme hastaları rehabilitasyona erken başlarlarsa daha çabuk toparlıyorlar. Kas kuvvetlenmeleri, gerek yürüme, denge eğitimleri ne kadar erken başlayabilirsek hastalar o kadar erken toparlayabiliyorlar. Bütün inme hastaları için konuşuyorum. Hasta inme geçirdiyse, bu çözümsüz bir şey değildir. Fizik tedavi ve rehabilitasyonla çok iyi gelişmeler kaydedilebiliyor." "İNMEDE İLK 4-6 SAAT MÜDAHALE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ" Nöroloji Kliniği Doktor Öğretim Üyesi Serdar Baraklı, gençlerde inme vakalarının artmasına dikkati çekerek, "İnme, beyin damar hastalığı olarak beynin bir bölgesinin kalıcı olarak etkilenmesidir. 50 yaşın altında inme rahatsızlığını genç inme olarak tanımlıyoruz. Sigara kullanımı ilk sırada geliyor. Çevresel faktörler, genetik hastalıklar gençlerde inmeye neden olabilir" dedi.