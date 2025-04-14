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        Haberler Gündem 3. Sayfa "İnsanın üstünden geçtim" ihbarı | Son dakika haberleri

        "İnsanın üstünden geçtim" ihbarı

        Sivas'ta otogara giderken jandarmayı arayan bir otobüs sürücüsü, bir insanın üzerinden geçmiş olabileceği ihbarında bulundu. Bölgede yapılan incelemede parçalanmış bir erkek cesedine rastlanıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 23:31 Güncelleme: 14.04.2025 - 23:31
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        "İnsanın üstünden geçtim" ihbarı
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        İHA'nın haberine göre, saat 22.00 sularında Doğubeyazıt'tan İzmir'e gitmekte olan A.V. firmasına ait yolcu otobüsünün şoförü A.K., Sivas Otogarı'na 20 kilo metre kala tam olarak tanımlayamadığı bir şeye çarptı.

        Durmayarak yoluna devam eden sürücü, jandarmayı arayarak bir insanın üzerinden geçmiş olabileceği ihbarında bulundu. Otobüs Sivas Otogarı'na girdiğinde jandarma ekipleri sürücüyü gözetim altına alarak, otobüsün yüzeyinde ve altında inceleme yaptı.

        PARÇALANMIŞ BİR ERKEK CESEDİNE RASTLANILDI

        Otobüste çarpma izine rastlamayan ekipler, sürücünün olayın gerçekleştiğini iddia ettiği Sivas-Erzincan karayolu Hafik ilçesi Göydün köyü yakınlarında yaralı aradı. Aramalar sırasında parçalanmış bir erkek cesedine rastlanıldı. Olay yerine giden savcı ölen şahsın kimliğinin tespiti ve ne şekilde öldüğünün anlaşılabilmesi için çalışma başlattı. Otobüs ise içerisindeki yolcularla birlikte olay aydınlatılıncaya kadar otogarda bekletiliyor.

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        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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