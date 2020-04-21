Dünya’da en fazla tercih edilen uygulamalardan olan instagram, günümüzde 1 milyar kullanıcıya ulaşmış bir sosyal medya uygulaması. Dilediğiniz gibi video ya da fotoğraf paylaşabileceğiniz bu uygulamada hesabınızı bir süre kullanamıyorsanız dondurma seçeneğini kullanabilirsiniz. Peki, instagram hesabı nasıl dondurulur İşte sorunuzun cevabı burada.

Hesabınızı geçici olarak dondurursanız, yorumlarınız, profiliniz, beğenmeleriniz ve fotoğraflarınız hesabınızı yeniden aktifleştirdiğiniz zaman tekrar aktif hale gelir. Hesabı dondurmak için öncelikle instagram sitesine mobil bir tarayıcı ya da bilgisayar üzerinden giriş yapmalısınız. İnstagramınızı uygulama üzerinden kapatma şansınız yok. Sağ üst kısımda yer alan simgeye dokunup profili düzenleyi tıklayın. Ekranı aşağı kaydırın ve sağ altta göreceğiniz hesabımı geçici olarak kapata tıklayın. Burada hesabı neden kapatmak istediğinizi açıklamanızı isteyen bir menü açılacak. Size en uygun seçeneği işaretleyip tekrar şifrenizi girin. Sonrasında hesabı geçici olarak kapata tıklayın. Hesabı kapatmak için o seçeneklerden birini işaretlemek zorunda olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın.

Hesabı geçici olarak dondurmak için hesaba girilebilir olması gerekir. Eğer hesabınıza kullanıcı adı veya şifre unutulması nedeni ile girilemiyorsa, hesap kurtarma ipuçlarından yararlanarak hesabı tekrar erişilebilir hale getirin.