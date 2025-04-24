Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Inter: 0 - Milan: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Inter: 0 - Milan: 3 | MAÇ SONUCU

        İtalya Kupası Yarı Finali ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Inter'i rövanş maçında deplasmanda 3-0 mağlup eden Milan, adını finale yazdırdı. Luka Jovic (2) ve Tijjani Reijnders'ın golleriyle final biletini alan Milan, Bologna-Empoli eşleşmesinin galibiyle kupa için karşılaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 00:04 Güncelleme: 24.04.2025 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dev maçı kazanan Milan, finale yükseldi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Kupası Yarı Finali rövanşında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan dev maçı 3-0'lık skorla kazanan Milan, adını finale yazdırdı.

        1-1'in rövanşında Milan'a turu getiren golleri 36 ve 49. dakikada Luka Jovic, 85. dakikada Tijjani Reijnders kaydetti.

        Inter'de forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, skor 2-0 olduktan sonra 53. dakikada oyuna dahil oldu.

        Milan, İtalya Kupası finalinde Bologna - Empoli eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD binasına geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD binasına geldi
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Fırsatı olan gitti
        Fırsatı olan gitti
        Donald Trump'tan Zelenskiy açıklaması
        Donald Trump'tan Zelenskiy açıklaması
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 2 ay devam edebilir
        Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 2 ay devam edebilir
        "İstanbul futbolun yönetim merkezlerinden biri olacak"
        "İstanbul futbolun yönetim merkezlerinden biri olacak"
        Bakan Tunç, DEM Parti'yi kabul edecek
        Bakan Tunç, DEM Parti'yi kabul edecek
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!
        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı