Inter - Lyon düellosu

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezon maçında Inter ile Lyon, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:05. Inter 1 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Lyon 3 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Inter, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Lyon, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 390 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Inter kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.30, Lyon sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Inter önceki hafta Lyon mücadelesinde 1-0 kazandı.

Lyon, Inter karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Lyon, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lyon 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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