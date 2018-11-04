Inter Zapresic - Slaven Koprivnica düellosu

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. Inter Zapresic, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü Slaven Koprivnica takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Inter Zapresic 10 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Slaven Koprivnica 12 puanda ve 6. sırada. Inter Zapresic son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Slaven Koprivnica, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 610 kodlu maçı oynayanlar; Inter Zapresic galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Slaven Koprivnica galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Inter Zapresic önceki hafta Dinamo Zagreb mücadelesinde 3-1 yenildi.

Slaven Koprivnica ise NK Osijek maçında 2-1 kazandı.

Inter Zapresic, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Inter Zapresic, kendi sahasında 10 gol attı, 13 gol yedi.

Slaven Koprivnica, dış sahada 4 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Slaven Koprivnica 6 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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