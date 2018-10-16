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İnternette fazla vakit geçirmek gençleri mutsuz ediyor

Gece artan sosyal medya kullanımı, araştırmalara göre daha zayıf uykuya neden olurken, kaygı seviyesi ve depresyon riskini de arttırıyor

16.10.2018 - 07:22 | Güncelleme:

OECD’nin "Dijital Çağda Çocuk ve Gençlerde Zihinsel Sağlık" raporuna göre organizasyona üye ülkelerde gençlerin yüzde 25’i zihinsel rahatsızlık yaşıyor. Aşırı internet ve sosyal medya kullanımı, çocukların zihinsel sağlığını bozuyor. Günde altı saatten fazla çevrimiçi olan ergenlerin mutlu olma şansı azalıyor. En uygun süre 1-2 saat.

Önder Öndeş'in Hürriyet'teki haberine göre, rapordan öne çıkan bulgular şöyle:

AŞIRI İNTERNET İYİ DEĞİL

OECD ülkelerinde 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin yüzde 61’i internette vakit geçirirken, zamanı unuttuğunu söylüyor. Yüzde 54 ise internete giremediğinde kendini kötü hissediyor. Birçok araştırma internette geçen aşırı zamanın, çocuk ve gençlerin zihinsel sağlığı için iyi olmadığını gösteriyor. Öte yandan hiç kullanmamak da iyi değil. PISA sonuçlarına göre, günde altı saatten fazla çevrimiçi olanlar, düşük memnuniyete ve refaha sahip. Günde 1-2 saat ise en uygun süre.

FAZLA SOSYAL MEDYA KALİTESİZ UYKU DEMEK

ABD’de Pew Araştırma Merkezi’nin bu yıl yaptığı bir araştırmaya göre, ülkede ergenlerin yüzde 72’si sabah uyanır uyanmaz akıllı telefonunda gelen bildirimleri kontrol ediyor. Özellikle gece artan sosyal medya kullanımı, araştırmalara göre daha zayıf uykuya neden olurken, kaygı seviyesi ve depresyon riskini de arttırıyor. Sosyal medya ayrıca ergenlerde bedenleriyle ilgili endişeleri ve beslenme bozukluğu yaşama riskini yükseltiyor.

SİBER-ZORBALIĞA DİKKAT

Dijital dünya gençler için yeni bir riski de beraberinde getiriyor. Okullarda zorbalığın yaygın olduğu biliniyor. Ancak çevrimiçi dünya sayesinde zorbalık, okuldan sonra da çocuk ve gençlerin peşini bırakmıyor. İnternet kullanımı arttıkça öğrencilerin zorbalığa maruz kalma riski de büyüyor. Mesaj, resim ve videolarla yapılan aşağılama ve psikolojik şiddet gençlerin zihinsel refahı için büyük bir tehdit. OECD’nin verilerine göre, siber zorbalığın en çok görüldüğü ülkeler Litvanya, Macaristan ve Letonya. Bu ülkelerde 11, 13 ve 15 yaş düzeyindeki gençlerin yüzde 15’i fotoğraf veya mesajla siber-zorbalığa en az bir kez maruz kaldığını söylüyor.

NE YAPMALI?

OECD, raporda internet ve sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek ve daha iyi bir zihinsel sağlık için tavsiyeler de paylaşıyor. Raporda bu öneriler şöyle sıralanıyor:

Aileler, çocuklarının gizlilik ayarları ve internette kimlerle iletişime geçtiği konusunda bilgi sahibi olmalı.

İnternet yaratıcı ve gelişim amaçlı aktiviteler için de kullanılmalı.

Çocuklar başkalarını kıracak, gerçekliği olmayan ve nefret söylemi içeren mesajları paylaşmamak konusunda bilgilendirilmeli.

Günümüzde internetten kopmak zor. Ancak aileler, zaman yönetimi konusunda çocuklarına destek sunmalı.

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