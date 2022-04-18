Etkisi korkunç! İnternette satılıyor 0:00 / 0:00

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Alışveriş sitelerinde fiyatları bin, 2 bin lira arasında değişen bu ürünleri alarak evde kendi başına uygulamaya çalışan kişiler, enfeksiyonlardan gözde körlüğe kadar uzanan birçok sağlık tehlikesiyle karşılaşıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu da olan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selda Pelin Kartal, evde bu tarz yanlış uygulamalar nedeniyle hastaneye ve uzmanlara başvuran kişilerin özellikle son dönemde artmaya başladığını vurguladı.

Bu nedenle insanları bilgilendirmeye, uyarmaya çalıştıklarını anlatan Kartal, Türk Dermatoloji Derneği olarak internette sağlığı tehdit eden bu tip ürünlerin satışının önüne geçilmesi için çaba gösterdiklerinin altını çizdi.

"ÇOK CİDDİ KALICI HASARLAR OLUŞABİLİYOR"

Prof. Dr. Kartal, "Bu tarz uygulamalarda çok ciddi kalıcı hasarlar oluşabiliyor. Özellikle dolgu ürünlerini bazı alışveriş sitelerinin sattığını gözlemliyoruz. Dolgu uygulamalarının damara kaçması durumunda körlük dahi yapabileceğinin bilinmesi çok önemli. Bunu sadece konunun uzmanı hekimler yapabilir." diye konuştu.

"İNTERNETTEN KOLAYCA SATILMALARI DOĞRU DEĞİL"

İnsanların bu tip ürünlere kolayca ulaşamaması gerektiğini vurgulayan Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Botoks, dolgu gibi bazı özel tıbbi malzemelerin internetten çok kolay şekilde satılması doğru değil. İnsanlar bu ürünlere rahatlıkla ulaşabiliyor ve ciddi sağlık problemleri yaşayabiliyorlar. Bu ürünleri internet üzerinden satanları da sorumlu olmaya davet ediyorum. Firmalar, insanlarda oluşabilecek komplikasyonlarda hukuki olarak sorumlu olabileceklerini de unutmamalılar."

"SIKINTI YAŞAYIP BİZE BAŞVURAN HASTALAR VAR"

Prof. Dr. Selda Pelin Kartal, "Sağlık kolay bozulan ve düzeltmesi son derece zor bir şey. Bu tip uygulamaları ancak konunun uzmanları yapabilir. Evde, videodan izleyerek insanların kendi kendine dolgu gibi uygulamaları yapması çok tehlikeli" uyarısında bulundu.

İnternette aldığı ürünleri evde kendi başına uygulayanların yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin örnekleri paylaşan Kartal, şunları kaydetti: "İnternette aldığı ürünleri evde kendi başına uyguladığı için sıkıntı yaşayıp bize gelen hastalar var. Örneğin, kimyasal peeling yapıp yüzünde yanıklar oluşan, dudağına kendi başına dolgu enjekte ettiği için enfeksiyon geçiren, internetten aldığı serumları yüzüne enjekte ettiği için uzun süre kırmızı nohut büyüklüğünde kabarıklarını tedavi etmeye çalıştığımız hastalarımız bulunuyor."