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        Haberler Gündem 3. Sayfa İntikam vahşeti! Bağcılar'da bir kişi hedef şaşırıp yanlış kişiyi öldürdü

        İntikam vahşeti! Hedef şaşırıp yanlış kişiyi öldürdü

        İstanbul Bağcılar'da yolda yürüyen 3 arkadaşa ateş edildi. Açılan ateş sonucu 21 yaşındaki Murat Muştu hayatını kaybetti. Olaydan sonra yakalanan zanlı Alican S. (25), ateş ettiğini itiraf ederek, asıl hedefinin 3 kişi arasında bulunan Eyüphan F. olduğunu söyledi. Zanlının kendisini daha önce ayaklarından vurduğu ortaya çıkan Eyüphan F.'ye ateş ederken yanlışlıkla onunla yürüyen arkadaşı Murat Muştu'yu vurduğu ortaya çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 25.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:40
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        İntikam vahşeti! Hedef şaşırıp yanlış kişiyi öldürdü
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        Korkunç olay dün akşam saat 22.10 sıralarında Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, akşam saatlerinde Murat Muştu, arkadaşları Eyüphan F. ve Mahmut O. ile yürürken arkadan ateş edildi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Güvenlik kamera görüntüleri tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, silah sesi üzerine 3 arkadaş koşmaya başlıyor. En sağda koşan Murat Muştu kameranın açısından çıktıktan sonra vuruluyor. Arkadan ateş eden zanlı olaydan sonra kaçarken yaralanan Murat Muştu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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        YAKALANAN ZANLI İTİRAF ETTİ

        Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu saldırıyı çeşitli suçlardan 21 kaydı bulunan Alican S.’nin yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyon sonrası zanlı Bağcılar’da yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilip sorgulanan şüpheli cinayeti itiraf etti.

        YANLIŞ KİŞİYİ VURDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Verdiği ifadede, yürüyen 3 kişi arasında yer alan Eyüphan F. adlı kişinin bir süre önce kendisini ayaklarından vurduğunu söyleyerek “Olay günü Eyüphan’ın arkadaşlarının balkonunda oturduğunu gördüm. Gidip silahımı aldım geldim. Sokakta bunun beklerken 3'ü sokağa çıktı. Ben de Eyüphan’a ateş ettim” dedi.

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        Yapılan soruşturmada, zanlının Eyüphan F.’ye ateş ederken, yanlışlıkla arkadaşı Murat Muştu’yu vurduğu ortaya çıktı. Olayda kullanılan ruhsatsız silah da ele geçirildi. Soruşturmanın ardından zanlı adliyeye gönderildi.

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