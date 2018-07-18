2018 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik 3 Haziran'da yapılan 2018 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarını merak eden öğrencilerin gözü MEB'den gelecek açıklamada. Bursluluk hakkı kazanıp, kazanamadığını öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları açıklanacağı saati merak ediyor. Peki, İOKBS sonuçları 2018 açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 2018 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ile ilgili detaylar...
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
MEB'in yayımladığı takvime göre, 3 Haziran'da gerçekleştirilen 2018 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklanacak. Bursluluk hakkı kazanıp, kazanmadığını öğrenmek isteyen öğrenciler MEB'den gelecek sonuç açıklamasına kilitlendi. Fakat sonuçları saat kaçta açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz sınav sonuçlarına baktığımızda, sonuçların saat 15.00 - 17.00 aralığında açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2018 İOKBS sonuçlarının da aynı vakitlerde açıklanması bekleniyor.
MEB tarafından 2018 İOKBS sonuçları açıklandığı an haberimizin içerisinde sorgulayabilirsiniz.
Öğrenciler 2018 İOKBS sonuçlarına, MEB'in http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecek.
BURSLULUK BAŞLANGICI NASIL OLACAK?
Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek.
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması ya da zarar görmüş olması,
c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
ç . Başka öğrenciye ait sınav evrak ının kullanılması,
d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
e. Üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, rady o, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,
f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evr akı gönderilmesi,
g. Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,
ğ. Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,
h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması,
i. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak; teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “ Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi ” nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için, salon görevlilerin ce hazırlanan tutan aklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
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