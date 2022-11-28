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İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım...

'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Barbie Gamze' rolüyle tanınan İpek Erdem, geçmişi andı. Oyuncu, 19 yaşındayken çekildiği fotoğrafı paylaştı

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  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Bir süredir yurtdışında yaşayan İpek Erdem, yıllar önce oyuncu arkadaşlarıyla çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Cem Davran, Beyazıt Öztürk ve Güven Kıraç gibi ünlü isimlerin de yer aldığı kare büyük ilgi gördü.
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Fotoğraf çekilirken henüz 19 yaşında olduğunu belirten Erdem, paylaşımına şu notu düştü:

    "2003, Taksim’de bir restoran... Pamela Spence, Cem Davran, Beyazıt Öztürk, Güven Kıraç, Gökhan Kıraç... 19 yaşındaydım... Bu fotoğrafı bu sene bir arkadaşım ulaştırdı bana. O gece orada olan bir arkadaşında varmış ve bana iletti."
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!


    Haluk Levent
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!


    Haluk Levent
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Teoman
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Teoman
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Nez
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Nez
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Ecem Çırpan
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Ecem Çırpan
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Demet Şener
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Demet Şener
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!


    Cem Davran
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!


    Cem Davran
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!


    Soner Sarıkabadayı
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!


    Soner Sarıkabadayı
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Vedat Milor
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Vedat Milor
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Alişan
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Alişan
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Murat Dalkılıç
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Murat Dalkılıç
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Azra Akın
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Azra Akın
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!


    Özgün
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!


    Özgün
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Nilüfer
  • İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

    Nilüfer

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