İpek Erdem: Henüz 19 yaşındayım...

Fotoğraf çekilirken henüz 19 yaşında olduğunu belirten Erdem, paylaşımına şu notu düştü:



"2003, Taksim’de bir restoran... Pamela Spence, Cem Davran, Beyazıt Öztürk, Güven Kıraç, Gökhan Kıraç... 19 yaşındaydım... Bu fotoğrafı bu sene bir arkadaşım ulaştırdı bana. O gece orada olan bir arkadaşında varmış ve bana iletti."