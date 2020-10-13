iPhone 12 için beklenen gün geldi çattı. Apple büyük bir merakla beklenen ve akıllı telefon piyasasındaki rekabeti daha da kızıştıracağı öngörülen iPhone 12 modellerini bugün tüm dünyaya tanıtacak. iPhone 12, iPhone 12 max, iPhone 12 pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde birçok farklı yeniliğin gelmesi bekleniyor. Ancak bu beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bugünkü lansmanda belli olacak. İşte iPhone 12'e dair detaylar...

iPHONE 12 LANSMANI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Apple iPhone 12 tanıtımı, 13 Ekim Salı günü yani bugün TSİ 20:00'de başlayacak. iPhone 12, iPhone 12 max, iPhone 12 pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin tanıtılması bekleniliyor Apple'ın saat 20.00'de başlatacağı iPhone 12 lasnman etkinliğinin canlı yayınını aşağıda takip edebilirsiniz.

iPHONE 12 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 12 modellerinin satışa çıkacağı tarih bu akşamki lansman gecesinde belli olacak.

iPHONE 12 FİYATI NE KADAR?

iPhone 12'nin fiyatının 800 dolar seviyelerinde olması bekleniyor

iPHONE 12'NİN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

5G teknolojisi geliyor

Davetiyedeki "Hi, Speed" (Merhaba, Hız) sözleri birçok uzmana göre Apple'ın yeni telefonlarında 5G teknolojisine geçeceğinin işareti.

Apple bu konuda rakipleri Google, Motorola, Samsung, Huawei, LG ve diğerlerinin gerisinde kalmıştı.

A14 biotic işlemci olacak

Tüm iPhone 12 modellerinin A14 Bionic işlemciye sahip olacağı tahmin ediliyor.

Ancak iki Pro modelinin daha fazla RAM'ı olacağı (standart modelde 4GB, Max'ta ise 6GB) belirtiliyor.

Ayrıca bu telefonların 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı söyleniyor. Bu iki modelle üç arka kamera ve LiDar derinlik tarayıcısı bulunması bekleniyor.

Tüm yeni iPhone modellerinde 5G teknolojisinin olup olmayacağı bilinmiyor.

Ancak beklenti sadece Pro modellerinin yeni nesil ağları destekleyeceği yönünde.

iPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Gövde: Alüminyum

Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 4 GB

Hafıza: 128/256 GB

Batarya: 2227 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (649$),256 GB (749$)

İPHONE 12 MAX ÖZELLİKLERİ

Gövde: Alüminyum

Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 4 GB

Hafıza: 128/256 GB

Batarya: 2815 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (749$),256 GB (849$)

İPHONE 12 PRO ÖZELLİKLERİ

Gövde: Paslanmaz çelik

Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 6 GB

Hafıza: 128/256/512 GB

Batarya: 2775 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (999$),256 GB (1.099$),512 GB (1.199$)

İPHONE 12 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Gövde: Paslanmaz çelik

Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 6 GB

Hafıza: 128/256/512 GB

Batarya: 3687 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR

Diğer özellikler: 5G (mmWave),Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$),256 GB (1.199$),512 GB (1.399$)