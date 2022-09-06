iPhone 14 ön satışı başlıyor!

Gümüş, grafit ve altın renkleri olan iPhone, bu modelinde ilk defa mor ve mavi rengi kullanacak.

Apple'ın yeni ürünü iPhone 14 henüz satışa sunulmadı. Söylenene göre 7 Eylül Çarşamba günü yapılacak olan "Far Out" etkinliğinden sonra ürünün ön satışları başlayacak.

Yeni iPhone ve Watch modelleri, Apple'ın Çarşamba günü gerçekleşecek "Far Out" etkinliğinde tanıtılacak. Söylentilere göre iPhone 14 modellerinin tanıtılacağı etkinlikte Apple bir sürpriz yapacak ve yeni ürününü sunacak. İşte detaylar..

Apple'ın gelecek olan yeni modelinin seçenekleri şu şekilde olacak:

Türkiye'de iPhone 14'ün ne zaman piyasaya çıkacağı henüz belli değil fakat söylentilere göre en düşük fiyatı ABD'de 966 dolar olacak.

IPHONE 14 MERAK EDİLEN DİĞER ÖZELLİKLERİ

iPhone 14 modellerinin içerisinde kendi üretimleri olan 5G modemler kullanılacağı söylentiler arasında. Gelen son bilgilere göre Apple iPhone 14'lerin Pro ve Pro Max versiyonlarında 8 GB'lik RAM kullanmış. Aslında ön kamera üreticisi iPhone 15 modelinde değişecekti fakat Apple hızlı davrandı ve bu kararını iPhone 14 modelinde uyguladı. iPhone 14'ün standart serisinde 120Hz'lik ekran bulunmuyor.

IPHONE 14 TÜRKİYE FİYATI NE?

Apple henüz iPhone 14 için fiyat listesi yayınlamadı fakat yurt dışı teknoloji sitelerinde yayınlanan fiyat listelerine göre iPhone 14 serisinin en düşük fiyatlı modeli iPhone 14 (128 GB) olurken fiyatının 800-900 dolar arasında değişmesi bekleniyor.

En yüksel fiyatlı modelin ise iPhone 14 Pro Max (1TB) olacak. Fiyatının ise 1700 – 1800 dolar arasında olması bekleniyor. Bu fiyatlar kesinleşince Türkiye fiyatları da belli olacak. 7 Eylül Çarşamba günü yapılacak olan etkinlikten hemen sonra ön satışlar başlayacak.