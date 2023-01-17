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iPhone 14 fiyatlarına zam geldi! 2023 Apple Türkiye güncel iPhone 14 fiyatları!

Apple Türkiye iPhone 14 fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Yaşanan gelişmenin ardından iPhone almak isteyenler, güncel iPhone 14 fiyatlarını incelemeye başladı. Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 14 serisi gelen zamların ardından, Apple Türkiye iPhone 14 fiyat listesini güncelledi. İşte yeni zamlar sonrasında 2023 iPhone 14 güncel fiyat listesi...

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  • iPhone 14 fiyatlarına zam geldi! 2023 Apple Türkiye güncel iPhone 14 fiyatları listesi!

    Apple Türkiye'den iPhone 14 fiyatlarına zam... Apple M2 Pro, M2 Max işlemciye sahip MacBook Pro  ve Mac mini modellerini tanıttı. Yapılan tanıtımın ardından Apple Türkiye iPhone 14 fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Gelen zam sonrasında güncel, iPhone 14 fiyatları teknoloji meraklıları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte güncel 2023 iPhone 14 fiyatları...
  • iPhone 14 fiyatlarına zam geldi! 2023 Apple Türkiye güncel iPhone 14 fiyatları listesi!

    iPHONE 14 FİYATLARINA 2000 TL ZAM!

    iPhone 14 fiyatlarına yaklaşık 2 bin liralık zam yapıldı. Yapılan zammın tüm Apple ürünlerini kapsadığı belirtildi.

     

    Yeni zamlar sonrası iPhone 14’ün başlangıç fiyat 30.999 TL’den 32.999 TL’ye çıktı. iPhone 14 Plus ise 36.999 TL’den satılacak.

     

    Pro serisi de zamlardan nasibini aldı. Pro modeli 41.999 TL ve Pro Max ise 45.999 TL’den satılacak.

     
  • iPhone 14 fiyatlarına zam geldi! 2023 Apple Türkiye güncel iPhone 14 fiyatları listesi!

    2023 GÜNCEL iPHONE 14 FİYAT LİSTESİ!

     

    Cihazlar                            Eski fiyat    Yeni fiyat

    iPhone 14 128 GB              30.999 TL   32.999 TL

    iPhone 14 256 GB               33.599 TL   35.599 TL

    iPhone 14 512 GB               38.599 TL   40.899 TL

    iPhone 14 Plus 128 GB         34.599 TL 36.999 TL

    iPhone 14 Plus 256 GB          37.599 TL 39.599 TL

    iPhone 14 Plus 512 GB           42.899 TL 44.899 TL

    iPhone 14 Pro 128 GB           39.999 TL    41.999 TL

    iPhone 14 Pro 256 GB            42.599 TL   44.599 TL

    iPhone 14 Pro 512 GB           47.899 TL 49.899 TL

    iPhone 14 Pro 1 TB               53.199 TL 55.199 TL

    iPhone 14 Pro Max 128 GB    43.999 TL 45.999 TL

    iPhone 14 Pro Max 256 GB    46.599 TL 48.599 TL

    iPhone 14 Pro Max 512 GB    51.899 TL 53.899 TL

    iPhone 14 Pro Max 1 TB       57.199 TL 59.199 TL

     
  • iPhone 14 fiyatlarına zam geldi! 2023 Apple Türkiye güncel iPhone 14 fiyatları listesi!

    DİĞER APPLE ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Mac tarafında ise Apple M1 çipli MacBook Air 21.999 TL, Apple M2 çipli MacBook Air 29.999 TL ve Apple M2 çipine sahip 13 inç MacBook Pro 31.99 TL’den satılacak. 14 inç MacBook Pro Apple M2 Pro çipli sürümü 49.999 TL ve M2 Max çipli sürümü ise 77.499 TL’den satışa sunulacak.

     
  • iPhone 14 fiyatlarına zam geldi! 2023 Apple Türkiye güncel iPhone 14 fiyatları listesi!

    Mac mini tarafında ise büyük bir güncelleme söz konusu. Apple M2’li Mac mini 14.499 TL, Apple M2 Pro’lu sürüm 19.499 TL ve Apple M2 Max’li sürüm ise 31.999 TL’den satılacak.

     
  • iPhone 14 fiyatlarına zam geldi! 2023 Apple Türkiye güncel iPhone 14 fiyatları listesi!

    Apple A10 işlemcili 10. Nesil iPad is 11.299 TL’den müşterilerini bekleyecek. Apple M2’li 11 inç iPad Pro 20.499 TL ve 12.9 inç iPad Pro 28.499 TL olarak listeleniyor.

     
  • iPhone 14 fiyatlarına zam geldi! 2023 Apple Türkiye güncel iPhone 14 fiyatları listesi!

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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