iPhone alacaklar beklemede

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Apple iPhone'ların yarısından fazlasının üretiminin gerçekleştiği Çin'deki fabrikası, Covid-19 kısıtlamaları yüzünden önemli ölçüde azaltılmış kapasitede çalışıyor.

Pazar günü Apple'ın kendi sitesinden yaptığı açıklamada, "Covid-19 kısıtlamaları, Çin'in Zhengzhou kentinde bulunan birincil iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max montaj tesisini geçici olarak etkiledi. Tesis şu anda önemli ölçüde azaltılmış kapasitede çalışıyor. COVID-19 boyunca yaptığımız gibi, tedarik zincirimizde çalışanların sağlık ve güvenliğini ön planda tutuyoruz.

IPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri için güçlü talep görmeye devam ediyoruz. Ancak şu an öngörülenden daha az iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max tedariki olmasını bekliyoruz. Müşterilerimizin yeni ürünlere ulaşması daha uzun sürecek" denildi.

Foxconn Zhengzhou, ayrılan işçilere işe dönmeleri için, bir defaya mahsus 500 Çin yuanı (69 ABD Doları) ikramiye teklif ediyor, ancak iPhone üretiminin tam kapasiteye dönmesinin ne kadar süreceği belli değil.