Teknoloji ürünleri başta olmak üzere tüketicilerin merakla beklediği alışveriş çılgınlığı günü Black Friday'de, Türkiye'de Apple'ın yeni iPhone'larını bekleyenlere sürpriz bir haber geldi.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Apple’ın yurtdışında bu yılın eylül ayında satışa sunduğu yeni iPhone modeller, iPhone Xs ve iPhone Xs Max’in Türkiye’de satışa sunulacağı tarih ve fiyatı belli oldu.
Türkiye’de ön siparişleri alınmaya bugünden itibaren başlanan iPhone Xs modelleri, 4 Aralık Salı günü piyasaya sunulacak.
Hepsiburada’da Apple Türkiye garantili olarak yayınlanan ilana göre 5.8 inçlik erkan büyüklüğüne sahip olan iPhone Xs, altın, gümüş ve uzay grisi renk seçenekleriyle gelecek.
64 GB’lik iPhone Xs’in Türkiye fiyatı ise 9899 TL olarak belirlendi. 6.5 inçlik iPhone Xs Max ise Türkiye’de 10999 TL’ye satışa çıkacak.
EN ÜST MODELİ 14 BİN TL
Bu iki modelin iPhone Xs’lerin en az depolama kapasiteli ve ve dolayısıyla en ucuz versiyonları olduğunu da belirtelim. Vatan Bilgisayar’da açılan ön siparişe göre ise 512 GB’lik iPhone Xs Max 13999 TL’lik fiyat etiketiyle Türkiye’ye gelecek.
Apple'ın yeni modellerini ABD'den almak isteyenler için iPhone Xs'in başlangıç fiyatının 999 dolar, iPhone Xs Max'in başlangıç fiyatının 1099 dolar olduğunu belirtelim. Bu ay yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan kayıt harcının ise 170 TL'den 500 TL'ye çıkarıldığını da hatırlatalım.
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