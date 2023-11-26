İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ SORGULAMA 26 Kasım 2023 | İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı THY-Pegasus bugün uçuşlar iptal mi edildi, hangi seferler iptal oldu?

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ SORGULAMA 26 Kasım 2023 | İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı THY-Pegasus bugün uçuşlar iptal mi edildi, hangi seferler iptal oldu?

İptal edilen uçuşlar listesi sorgulama ekranı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan gelen son dakika açıklamasının ardından araştırılıyor. Sabiha Gökçen, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle 25 ve 26 Kasım günlerinde bazı uçak seferlerinin iptal edileceğini açıkladı. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri (HEAŞ) tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısı sonrası "25 Kasım 2023 tarihindeki uçuşların yüzde 5 oranında, 26 Kasım 2023 tarihinde 14.59'a kadar olan uçuşların yüzde 15 oranında iptal edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son bilgiyi hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi önerildi. İşte 26 Kasım İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı THY-Pegasus iptal olan uçak seferleri sorgulama...

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 25 ve 26 Kasım'daki bazı uçak seferlerinin iptal edileceği bildirildi.

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"26 KASIM'DA UÇUŞLARIN YÜZDE 15 ORANINDA İPTAL EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ"

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 25 Kasım 2023 tarihindeki uçuşların yüzde 5 oranında, 26 Kasım 2023 tarihinde 14.59'a kadar olan uçuşların yüzde 15 oranında iptal edilmesine karar verilmiştir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."