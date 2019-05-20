Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB),Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtında terör örgütüne ait silah mevzileri ile barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

SIĞINAK VE MEVZİLER VURULDU

AA'da yer alan habere göre MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekâtı düzenlendi. Harekâtta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi. Operasyona katılan savaş uçakları güvenle üslerine döndü.