Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran: ABD ile müzakere için gerekli koşullar henüz oluşmadı | Dış Haberler

        İran: ABD ile müzakere için gerekli koşullar henüz oluşmadı

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlanması için gerekli koşulların oluşmadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 12:02 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran: ABD ile müzakere koşulları oluşmadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlanması için gerekli koşulların oluşmadığını ancak aracı ülkelerin İran ile ABD'nin görüşlerini birbirine yakınlaştırmaya çalıştığını söyledi.

        Bekayi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        ABD ile müzakerelerin yeniden başlama ihtimali ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahterevançi'nin Umman ziyaretinde ABD'den iletilen mesajı teslim aldığına dair iddialara ilişkin Bekayi, "Sayın Revançi'nin Umman ziyareti sırasında ABD'den herhangi bir mesaj iletilmedi. Çeşitli aracılar iki taraf arasındaki görüş ve bakış açılarını yakınlaştırmaya çalışıyor. Elbette, bu çabaların İran ve ABD arasında bir müzakere sürecinin başlangıcı anlamına gelmediğini belirtmek gerekir." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Müzakere aşamasına gelindiğinde müzakere ekibi ve diğer detaylarla ilgili kararların alınacağını dile getiren Bekayi, "Şu anda o aşamaya geldiğimizi sanmıyorum. Karşı tarafta İran'ın haklarına yönelik gerçekçi anlayış ve saygı olursa, anlamlı bir diyalog için koşulların hazır olduğu söylenebilir ancak mevcut durumda bu aşamaya ulaştığımızı düşünmüyorum." dedi.

        Bekayi, ABD'nin Irak hükümetinden, İran'a yakın Iraklı Şii silahlı grupların gelecekte bölgede meydana gelebilecek gelişmelere müdahale etmesine izin vermemesini istediğine dair haberlerin sorulması üzerine, "Bu tür açıklamalar ve müdahaleler, ulusal egemenliğe ve Irak'ın bağımsızlık ilkesine aykırıdır ve ABD'nin diğer ülkelerin işlerine müdahalesinin bir göstergesidir. ABD'nin tehditleri Irak'ta provokasyon ve iç süreçleri etkilemeyi amaçlıyor." diye konuştu.

        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'daki faaliyetleri konusunda bilgi veren Bekayi, şu anda yalnızca Buşehr ve Tahrandaki nükleer araştırma tesisinde denetimlerin yapıldığını belirtti.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?