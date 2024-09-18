İran: Beyrut Büyükelçimizin yaralanmasına yol açan saldırıya gerekli cevabı verme hakkımızı koruyoruz

İran, Lübnan'da Büyükelçi Mücteba Emani'nin yaralanmasına yol açan saldırıya uluslararası hukuk uyarınca gerekli cevabı verme hakkını muhafaza ettiğini bildirdi.

AA muhabiri, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani'nin Lübnan'daki olaylar hakkında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektuba ulaştı.

İran'ın, "Haydut İsrail rejiminin" Lübnan'daki "sabotaj ve terör" faaliyetlerini en şiddetli şekilde kınadığı aktarılan mektupta, İsrail'in söz konusu eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve barış ile güvenliği tehdit ettiği belirtildi.

Mektupta, özellikle ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin, "rejime" destekleri nedeniyle hatalı faaliyetlerinden de sorumlu oldukları ifade edildi. "İran, Lübnan'daki büyükelçisinin yaralanmasına yol açan saldırıya uluslararası hukuk uyarınca gerekli cevabı verme hakkını muhafaza etmektedir." denilen mektupta, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in terör faaliyetini kınama çağrısı yapıldı. Mektupta, BM Güvenlik Konseyi'nin, İsrail'in bölgedeki faaliyetlerini de şiddetle kınaması gerektiği belirtilerek, Konseyden "terör rejimine" karşı gerekli adımları atması istendi.