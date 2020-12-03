İran'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı bir milyonu geçti

AA

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 358 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 922 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 49 bin 348'e, vaka sayısının da 1 milyon 3 bin 494'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 824'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşenlerin sayısının ise 699 bin 315'e ulaştığını ifade etti.

İran'da bugüne kadar 6 milyon 256 bin 715 test uygulandığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 64 ilçenin "kırmızı", 278 ilçenin "turuncu" ve 106 ilçenin de "sarı bölge" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.