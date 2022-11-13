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İran'da Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar kentler ve üniversitelerde protestolar devam etti

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar devam ediyor.

İran'da Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar kentler ve üniversitelerde protestolar devam etti
İran'da protestolar sürüyor
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AA

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler, bazı kent ve üniversitelerde sürdü.

Üniversitelerde öğrenciler, gözaltı işlemlerinin devam etmesine ve okuldan uzaklaştırmalara tepki göstermek için çeşitli eylemler yaptı.

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliği’nin sosyal medya mecrası Telegram sayfasından yaptığı paylaşımlara göre, Tahran Şehid Beheşti ve Babul Noşirevani Üniversitesi öğrencileri, arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto etmek için oturma eylemi gerçekleştirdi.

Zehra Üniversitesi öğrencileri, duvar yazılarıyla protestolara destek verirken Tahran Üniversitesi öğrencileri, okudukları marşlarla başladıkları gösterilerine oturma eylemi ile devam etti.

Gösteri düzenlenen Tahran Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde ise kampüse giren motosikletli güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede yaşandığı bildirildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, Allame Tebatebayi Üniversitesi öğrencileri, kampüs bahçesindeki ağaca üzerinde slogan ve isimlerin yazılı bulunduğu, sembolik olarak kırmızıya boyanmış bezler bağladı.

Hoca Nasiruddin Tusi Teknoloji Üniversitesi öğrencileri, sloganlar eşliğinde tepkilerini dile getirirken Kerec Harezmi Üniversitesi, Bilim ve Kültür Üniversitesi ile Şerif Teknoloji Üniversitesi’nde de öğrenciler çeşitli protestolar düzenledi.

Diğer yandan Batı Azerbaycan eyaletinin Serdeşt şehri ile Kürdistan eyaletinin Sakkız şehrinde de esnafın gösterilere destek vermek için kepenk kapattığı belirtildi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi makamlar, herhangi bir sayı belirtmezken Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu, gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 304 göstericinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ülke genelinde devam eden gösterilerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürülüyor.

Gözaltına alınan göstericiler hakkında iddianameler hazırlandığı, bazılarının idamla yargılandığı haberleri medyada yer alıyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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