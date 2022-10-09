İran'da protestolar yeniden alevlendi

Başkentte muhafazakar kesimin yoğunluklu yaşadığı bölge olarak bilinen Tahran Pars bölgesi gösterilere sahne oldu. Göstericiler çöp konteynerlerini yakarak yolu trafiğe kapatıp sloganlar attı.

İran'da nispeten sakin geçen birkaç günün ardından gündüz başlayan Mahsa Amini protestoları gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

Öte yandan İran resmi ajansı İRNA’nın haberinde, akşam çıkan olaylarda sivil milis güç olarak bilinen Basic üyesi Selman Emir Ahmedi’nin Tahran'ın 17. Bölgesinde çıkan arbedede başından yaralandığı ve hayatını kaybettiği aktarıldı.

Başta Tahran olmak üzere ülkenin birçok kentinde gösteriler gecenin geç saatlerine kadar sürerken, üniversitelerdeki protestolar da devam etti.

Göstericiler Ebuzer Bulvarı'nda bulunan hükümet pankartlarını yaktı, şehrin birçok bölgesinde caddelere çöp konteynerleri ile barikatlar kurarak bazı yerlerde ateş yaktı.

Azeri Üçyolu’nda ateş yakıp yönetim karşıtı sloganlar atan protestocular göze çarparken, hemen her gün gösterilerin yapıldığı Şeriati Caddesi’ndeki metro istasyonunun önü yeniden eyleme sahne oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Tahran’ın Naziabad bölgesindeki eyleme yoğun katılım olduğu dikkati çekti. Güvenlik güçleri daha önceki gösterilere müdahale ederken, bu gösteride kalabalık bir grubun herhangi bir müdahaleyle karşılaşmadığı görüldü.

Geniş güvenlik önlemleri alınan başkent Tahran'da son günlerde sokak eylemleri yerini daha çok üniversite ve liselerde gösterilere bırakmıştı. Ancak protestocuların bugün yeniden meydanlara çıkmak için yaptığı çağrılar karşılık bulmuş ve gösteriler öğle saatlerinde tekrar başlamıştı.

Tahran’ın Veliasr, Cumhuri, Şerif Metro ve Keşaverz caddeleri ile Danışcu Parkı ve İnkılap Meydanı çevresinde göstericiler sokağa inmişti.

Yayınlanan görüntülerde, yönetim karşıtı sloganlar atan gruplara göz yaşartıcı gaz ve coplu müdahalede bulunan güvenlik güçlerinin plastik mermi kullandığı da görülmüştü.