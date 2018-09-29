İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Hürmüzgan Emniyet Müdürü Azizullah Meleki de olaydan sonra soruşturma başlatıldığını ve kaçak içki satıcılarının tespit edildiğini duyurdu.

Meleki, soruşturma kapsamında sahte içkiyi üretip sattığı tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Hürmüzgan'da dün 10 kişinin kaçak içkiden zehirlenerek öldüğü bildirilmişti.

Alkol satışı ve tüketiminin Müslüman vatandaşlar için yasak olduğu İran'da alkollü içecekler kaçak yollarla ülkeye sokulurken bir kısmı da bazı ev ve merdiven altı atölyelerde üretiliyor.

İran yasalarına göre, alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar hapis ve kırbaç cezasına çarptırılıyor.

Elburz eyaletine bağlı Kereç kentinde de 11 Eylül'de 3 kişi sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

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