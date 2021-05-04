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BBC’nin aktardığı haberde, İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliğinde çalışan 51 yaşındaki kadının sekreter olduğunu bildirildi. İsmi açıklanmayan üst düzey görevli, İran'daki İsviçre Büyükelçiliğinin birinci sekteri görevindeydi.

İsviçre Dışişleri Bakanı İran basınında yer alan haberi doğruladı. Olay sonrasında şok olduğunu bildiren İsviçre Federal Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, aileye derin başsağlığı dileklerini iletti.

Bakanlık, aile ve İranlı yetkililerle temas halinde olduğunu sözlerine ekleyerek ölüme ilişkin detay vermedi. Bakanlık detay vermeme nedenini mahremiyetle ilişkili olduğunu aktardı.

Tahran’da Kamraniyeh bölgesindeki salı sabahı gerçekleştiği bildirilen olay sonrası polis, üst düzey görevlinin bir süredir ölü olduğunu bildirdi. Tüm bunlar üst düzey yetkilinin daha önce öldüğüne ilişkin tahminleri güçlendirdi.

51 yaşındaki kadının yaşadığı rezidansta 17.kattan düşerek öldüğü biliniyor.