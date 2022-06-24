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İran'dan İsrail'e yanıt: Türkiye ile ilişkilerimizi bozmak istiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in iddialarının 'saçmalık' olduğunu söyleyerek, "İsrail'in amacı Türkiye ile ilişkilerimizi bozmak." dedi.

İran'dan İsrail'e yanıt: Türkiye ile ilişkilerimizi bozmak istiyor
İran'dan İsrail'e yanıt: Türkiye ile ilişkilerimizi bozmak istiyor
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Reuters / HABERTURK.COM

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in İran'ın İstanbul'daki İsrail vatandaşlarına yönelik saldırı iddialarını 'saçmalık' olduğunu söyleyerek, İsrail'in İran-Türkiye ilişkilerini bozmak istediğini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in dün Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretinde yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Khatibzadeh, İsrail'in iddialarının 'saçmalık' olduğunu söyleyerek, "İki Müslüman ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik önceden tasarlanmış bir senaryo" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından konuşan Lapid, Türk istihbaratının çok yakın zamanda İstanbul'da bir İran komplosunu ortaya çıkardığını söylemişti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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