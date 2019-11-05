Dün 30 yeni IR6 santrifüjü kuracağını açıklayan İran'dan yeni bir 'nükleer' çıkış geldi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, İran'ın bin 44 santrifüje uranyum gazı enjekte etmeye başlayacağını duyurdu.

İran'ın 2015'te 5+1 ülkeleriyle imzaladığı nükleer anlaşma uyarınca santrifüjlere gaz basmaması gerekiyordu.

Ruhani, Fordo'daki nükleer tesiste tutulan santrifüjlere yarından itibaren gaz basılacağını belirtti.

İran lideri, nükleer anlaşma maddelerine her an geri dönüş yapabileceklerini, bunun için anlaşmaya taraf olan ülkelerin de benzer yönde adımlar atmalarını beklediklerini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl, İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. İran yönetimi o tarihten bu yana anlaşmayla doğan yükümlülüklerini kademeli olarak bırakıyor.