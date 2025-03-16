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        Haberler Dünya İran Devrim Muhafızları Ordusu: Husiler stratejik kararlarını Tahran'dan bağımsız alıyor | Dış Haberler

        İran Devrim Muhafızları Ordusu: Husiler stratejik kararlarını Tahran'dan bağımsız alıyor

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İngiltere'nin saldırılarının hedefi olan Yemen'deki Husilerin stratejik kararlarını Tahran'dan bağımsız aldıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 15:21 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:22
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        "Husiler stratejik kararlarını Tahran'dan bağımsız alıyor"
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        İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da bir etkinlikte konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, ülkesini tehdit ederek Yemen'deki Husilere desteği sona erdirmesini isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi.

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        Yemen'deki Husilerin bağımsız hareket ettiğini belirten Selami, "ABD Başkanı, Ensarullah'ın Yemen'de gerçekleştirdiği operasyonu yine bir şekilde İran'a bağladı ve İran'ı Ensarullah'ı desteklemeyi bırakması konusunda uyardı. Bunu her zaman belirttik ve bugün de Devrim Muhafızları Ordusu'nun bir hizmetkarı olarak, Yemenlilerin kendi topraklarında bağımsız ve özgür bir millet olduğunu ilan ediyorum." dedi.

        İranlı komutan, "Yemenlilerin bağımsız bir ulusal politikaları var ve Yemenlilerin temsilcisi olarak Ensarullah stratejik ve operasyonel kararlarını kendileri alıyor." dedi.

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        Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde bu ülkeye karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirtmişti.

        ABD Başkanı Trump, dün Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husilere askeri saldırı başlattıklarını duyurmuştu.

        İran yönetimine de çağrıda bulunan Trump, "Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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