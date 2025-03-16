ABD Başkanı Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yemen'deki İran destekli Husilere karşı harekat başlatma talimatı vermesinin ardından ABD ordusu harekete geçti.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Husilerin ABD ordusu tarafından hedef alındığı belirtilerek, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Amerikan çıkarlarını savunmak, düşmanları caydırmak ve seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmek amacıyla Yemen'deki İran destekli Husi hedeflerine yönelik hassas saldırıları içeren bir dizi operasyon başlattı" ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM, Husi hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüleri de kamuoyu ile paylaştı.

YEMEN'DEKİ HUSİLER: SALDIRILAR KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırılarının karşılıksız kalmayacağını duyurdu.

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Husilerin Siyasi Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'daki yerleşim bölgelerini hedef almalarının hain bir saldırı ve tam teşekküllü bir savaş suçu olduğu belirtildi.

Açıklamada, sivillerin hedef alınmasının, kendisine karşı çıkan halklara ve ülkelere yönelik Amerikan terörizminin bir başka kanıtı olduğu belirtildi.

Saldırıların, Yemen'in Filistin halkına yönelik destekleyici tutumu dolayısıyla düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu durumun Yemen'i Filistin'e destek vermekten ve Gazze'ye destek görevini yerine getirmekten alıkoymayacağına işaret edildi.

Açıklamada, bu saldırıların karşılıksız kalmayacağı ve Husilerin silahlı kuvvetlerinin tırmanışa tırmanışla karşılık vermeye hazır olduğu ifade edildi.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam da X platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarının bağımsız bir devlete karşı açık bir saldırı olduğunu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik haksız kuşatmasını sürdürmesini teşvik ettiğini belirtti.

Abdusselam, ABD Başkanı Donald Trump'ın Babu'l Mendeb Boğazı'nda uluslararası seyrüseferin tehdit altında olduğu yönündeki iddialarının uluslararası kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız olduğunu vurguladı.

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Sözcü Abdusselam, Husilerin Gazze'ye destek amacıyla Kızıldeniz ve çevresinde ilan ettiği seyrüsefer yasağının, Filistin direnişi ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına uygun olarak Gazze halkına insani yardım ulaştırılıncaya kadar İsrail nakliyesiyle sınırlı olduğunu ve yasağın, arabuluculara dört günlük bir süre verilmesinin ardından geldiğini kaydetti.