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İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede yaklaşık 20 gündür devam eden protestoların arkasında ABD ve İsrail’in olduğunu savundu. Hamaney, 100’den fazla kişinin öldüğü protestolarda güvenlik güçlerine destek verdi.

Ali Hamaney, 'başörtüsünü düzgün takmadığı' gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül’de yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümüyle ilgili olarak ilk kez konuştu.

Amini’nin ölümüne çok üzüldüğünü söyleyen Hamaney, bunu “çok acı bir olay” diye niteledi.

'Gösteri yapanlar sıradan İranlılar değil'

Ülkenin birçok şehrine yayılan ve 100’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği protesto dalgasında İran güvenlik güçlerine destek belirten Hamaney, protestoların “önceden planlandığını” ve gösteri yapanların “sıradan İranlılar olmadığını” savundu.

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Hamaney şunları söyledi:

“Güvenlik güçlerimizin görevi İran halkının güvenliğini sağlamaktır. Polise saldıranlar İran vatandaşlarını çeteler, soyguncular ve zorbalar karşısında korumasız bırakıyor. Açık olarak söylüyorum. Bu isyan ve güvensizlik ortamı yurt dışındaki bazı İranlı hainlerin yardımıyla Amerika, işgalci sahte siyonist rejim ve onların paralı ajanları tarafından planlandı.”

22 yaşındaki Mahsa Amini 13 Eylül'de İran'ın kuzey batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız kentinden başkent Tahran'a gelmiş ve başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Amini’nin polis tarafından ağır şekilde darp edildiği ve aldığı yaralar sonucu öldüğü iddia ediliyor. Polis ise Amini'nin kalp krizinden öldüğünü savunuyor.

Protestolar, geçen yıllarda yaşananların aksine ülkenin tüm kentlerine yayıldı.

Yurt dışında birçok yerde de İranlı kadınlara destek gösterileri yapılıyor.

Şerif Üniversitesi'nde öğrencilere müdahale

Reuters

Tahran’ın en prestijli okullarıdan biri olan Şerif Teknoloji Üniversitesi’nde polis dün akşam öğrencilere müdahale etti.

Devlet medyası ve sosyal medyada yer alan haberlere göre polis kuşatması altındaki okulda öğrenciler kampüsün otopark alanında mahsur kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda öğrencilerin polisten koşarak kaçtıkları görülüyor ve silah sesleri duyuluyor.

Diğer videolarda öğrencilere destek için üniversiteye gitmeye çalışan araçlar nedeniyle trafiğin kilitlendiği görülüyor.

Londra merkezli İran International haber kanalı, polisin öğrenci yurtlarını bastığını ve burada ateş açtığını aktardı.

Şerif Teknoloji Üniversitesi, İran'ın en yüksek puanla öğrenci alan bilim ve mühendislik üniversitesi. Pazar günü üniversitede yeni eğitim-öğretim yılının ilk günüydü.

Der Spiegel: AB, İran’a yeni yaptırım hazırlığında

Alman Der Spiegel dergisi, altı Avrupa ülkesinin, Mahsa Amini’nin ölümünden sonra başlayan protestoları şiddet kullanarak bastırması nedeniyle İran’a yeni yaptırımlar getirilmesi üzerinde çalıştığını duyurdu.

Derginin haberine göre Almanya, Fransa, Danimarka, İtalya, İspanya ve Çek Cumhuriyeti’nin önerisi İran’da 16 kişi ve kurumu hedef alıyor.

Önerinin 17 Ekim’de yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında ele alınacağını belirten dergi, üye ülkelerin yaptırımlara itiraz etmesinin beklenmediğini kaydetti.