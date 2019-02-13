İran devlet televizyonu, Güney Pars Petrol Sahası'ndan elde edilen doğal gaz kondensatının İran Enerji Borsası'nda (IRENEX) satışa sunulduğunu duyurdu.
Özel sektör için borsada arz edilen doğal gaz kondensatının varil başına 61,19 dolar üzerinden en az 5 bin ton ya da 35 bin varil olarak satılacağı kaydedildi.
Şirketlerin satın alacakları kondensatı, İsrail dışındaki tüm ülkelere ihraç etmeleri için izin çıkarıldığı belirtildi.
Öte yandan İran Ulusal Petrol Şirketi, 1 milyon varil ham petrolün 18 Şubat'ta beşinci kez IRENEX üzerinden satışa sunulacağını duyurdu.
ABD'nin ambargoları nedeniyle petrol ve ürünlerini satmakta zorlanan İran, ilki 28 Ekim'de olmak üzere dört kez ham petrolünü borsada satışa sunmuştu. Son iki satış borsada işlem görmeden sona ermişti.
ABD'nin İran'ın petrol ihracatı ile 700'den fazla banka, şirket ve ülke vatandaşına yönelik yaptırımı 5 Kasım'da yürürlüğe girmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, daha önce yaptığı bir konuşmada, ABD yaptırımları nedeniyle petrol satışında yöntem çeşitliliğine gidilmesi ve özel sektörün de bu işte rol üstlenmesi gerektiğini belirtmişti.
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